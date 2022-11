Elle est petite, discrète et fait le succès des ados. Zoom sur cette nouvelle cigarette électronique au look ravageur.

Elle se prénomme Puff Liquideo et rencontre un succès chez les jeunes dans les lycées. Ce produit est apparu en 2019. Il a été créé par deux Californiens qui travaillaient déjà dans l’univers de la e-cigarette. La puff a rapidement traversé l’Atlantique avant d’arriver chez nous il y a quelques mois seulement. Cette nouvelle e-cigarette jetable se distingue de ses concurrentes par sa petite taille, son autonomie et son prix. Son utilisation n’est toutefois pas sans risque puisqu’elle contient de la nicotine.

La Puff est très appréciée par les adolescents car cette e-cigarette se décline sous différents parfums fruités. Les jeunes peuvent ainsi s’en procurer très facilement dans les commerces comme les tabacs, les grands magasins de distribution ou même sur internet malgré sa vente interdite au mineur. Cette petite cigarette électronique qui peut loger facilement dans un sac à main, une poche ou une banane, à la particularité d’être jetable.

Des produits recyclables

Cette e-cigarette est en moyenne vendue entre 8 et 12 euros et est très consommée pendant les temps de pause dans les lycées. Les jeunes ont souvent tendance à se les échanger pour tester les différents goûts que ces e-cigarettes proposent. Ces dernières peuvent être vapotées en moyenne entre 300 et 600 fois avant d’être jetées. Une fois inutilisable, il est fortement déconseillé de jeter cette e-cigarette dans un vide ordure ni dans une poubelle mais plutôt dans des centres de tri spécifiques puisque ce sont des produits qui peuvent être recyclés et qui disposent d’une batterie en lithium tout comme les smartphones ou les ordinateurs portables.

La Puff dispose d’un voyant lumineux permettant d’indiquer à son fumeur, le niveau de vapotage restant. tant que le voyant s’allume à chaque vapotage, cela veut dire qu’il y a encore suffisamment de liquide à l’intérieur du produit. Lorsque le voyant clignote, cela indique au fumeur que le produit n’a pus suffisamment de liquide et qu’il est désormais judicieux de la jeter.

Son utilisation doit être respectée

Il est par ailleurs fortement déconseillé de laisser ce type de e-cigarette en plein soleil, même lorsque vous l’utilisez. Ces produits ne supportant pas les températures trop élevées, peuvent parfois prendre feu lorsqu’ils ne sont pas utilisés correctement par leurs utilisateurs. Les concepteurs de ces produits mettent tout en œuvre pour les protéger contre les explosions qui restent rarissimes mais qui peuvent survenir si là encore son utilisation est détournée.

Vous l’aurez donc compris, ces petites e-cigarettes ne sont donc pas plus dangereuses que les autres e-cigarettes vendues dans les autres commerces. Elles ne restent toutefois pas moins sans danger puisqu’elles représentent 2% de nicotines, ce qui inquiète souvent les parents des adolescents qui sont toujours de plus en plus nombreux à en consommer.