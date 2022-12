Christine McVie avait connu un énorme succès grâce à ses chansons comme Little Lies, Everywhere ou encore Songbird.

La chanteuse et compositrice, membre du groupe de rock britannique, Fleetwood Mac, Christine McVie, s’est éteinte ce mercredi 30 novembre 2022 à l’âge de 79 ans. Selon sa famille, la chanteuse est décédée des suites « d’une courte maladie ».

L’un des groupes les plus connus dans les années 70/80

Christine McVie avait dans un premier temps collaboré avec le groupe Fleetwood Mac sur 3 album en tant qu’invité avant de rejoindre officiellement le groupe en 1971 sur l’album Future Games. Elle avait rencontré un énorme succès grâce à ses titres et vendue plus de 100 millions de disques à travers le monde comme « Little Lies », « Everywhere » ou encore « Songbird ».



L’un de ses titres les plus connus reste sans doute « Dreams ». Une musique qui avait par ailleurs été récemment reprise par une jeune artiste sur Youtube.

Dans un communiqué publié par sa famille sur Facebook, il est indiqué que Christine McVie est décédée « paisiblement » dans un hôpital mercredi matin après « une courte maladie ». « Elle était accompagnée par sa famille » précise le communiqué.

La Rédaction