Sur le point de jouer dans un casino en ligne pour la première fois ? Un tas de questions bourdonnent probablement dans votre tête. Après tout, ce n’est pas rien, autant en savoir un maximum avant de déposer des fonds et de vous lancer. Voici donc les questions les plus courantes sur les casinos en ligne.

Nous avons souhaité vous offrir ce guide du débutant pour vous assurer une expérience amusante et détendue avec ce type de jeu.

On y va ? Commençons par la première question !

1. Quels sont les jeux proposés par les casinos en ligne ?

Les casinos en ligne proposent une grande variété de jeux. Vous avez généralement une machine à sous, du vidéo poker, la roulette, du blackjack et du baccara en ligne. Chaque casino est différent, alors vérifiez bien quels jeux sont inclus avant de créer un compte !

De plus, dans la nouvelle ère du gaming, les casinos en ligne ont commencé à offrir des jeux modernes animés en 3D similaires à ceux de l’App Store. Loin des jeux de casino traditionnels, vous pourrez toutefois toujours y miser de l’argent réel.

2. Application de casino mobile vs. site Web de casino mobile : que choisir ?

Ces dernières années, de nombreux casinos en ligne ont lancé des applications. L’avantage ? Les joueurs peuvent les télécharger sur leurs smartphones et jouer quand ils le souhaitent. Avec les sites de casinos mobiles, il vous suffit d’ouvrir votre navigateur et de vous connecter chaque fois que vous voulez vous amuser.

3. Les casinos en ligne sont-ils légaux ?

Les casinos en ligne sont légaux en France, ainsi que dans la plupart des pays européens.

Cependant, pour jouer dans un casino en ligne français, vous devez avoir au moins l’âge légal des jeux d’argent en France, soit 18 ans. Si vous êtes mineur, il vous faudra attendre un peu, désolés !

4. Les casinos en ligne sont-ils sûrs ?

Pour faire court, oui ! Les casinos en ligne sous licence officielle offrent des transactions bancaires sécurisées qui garantissent que votre argent est traité en toute sécurité.

En outre, la plupart des casinos en ligne proposent un excellent service clientèle aux joueurs. Dès qu’ils rencontrent un problème, ils peuvent rapidement le contacter que ce soit par téléphone, par chat en ligne ou par courrier électronique.

5. Que se passe-t-il si vous gagnez dans un casino en ligne ?

Après une série de victoires, vous voudrez peut-être retirer vos gains. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre sur votre compte et de choisir l’option « retrait ». Vous pourrez ensuite décider du montant de vos gains que vous souhaitez retirer (l’argent sera transféré sur votre compte bancaire ou votre compte PayPal).

N’oubliez pas que certains casinos en ligne imposent un « montant minimum de retrait », par exemple 20 €. Cela signifie que pour pouvoir retirer l’argent que vous avez gagné, vous devez avoir plus de 20 € sur votre compte de casino en ligne.

6. Combien d’argent puis-je miser dans un casino en ligne ?

Ici, le choix vous appartient. Cependant, il est fortement conseillé de ne miser que des sommes raisonnables et que vous pouvez vous permettre. En tant que débutant, tenez-vous-en à des mises très faibles (1, 2, 3 €) afin d’acquérir de l’expérience et de gagner en assurance. Veillez également à fixer un budget de jeu et à le respecter : ne le dépassez pas, vous risquez de faires des paris irresponsables.