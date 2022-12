Cet hiver, le courant pourrait être coupé en cas de trop forte sollicitation du réseau et ce risque se trouve fortement élevé. Afin d’éviter un blackout total, une circulaire du gouvernement a été adressée aux préfets pour gérer l’organisation des coupures de courant, pouvant être programmées en janvier ou février 2023.

Si ces coupures devaient intervenir, elles dureraient deux heures consécutives, en affectant alternativement des portions de département », a précisé Elisabeth Borne en Conseil des ministres mardi, à la veille de l’envoi de la circulaire.

Les coupures auront lieu aux heures de pointe, pendant deux heures au maximum, relate BFMTV. Les infrastructures jugées essentielles ne seront pas concernées par les coupures. Cela concerne par exemple les hôpitaux, les installations de la défense nationale et les établissements où l’interruption d’électricité pourrait endommager leur fonctionnement.

Les corses ne seraient pas non plus touchés par les coupures car l’île dispose de sa propre production et n’est pas reliée au réseau électrique français.

Les déplacements nécessiteraient aussi des ajustements : certains trains, métros ou tramway pourraient être annulés, faute de courant, et nos voitures coincées dans les parkings automatisés, précisent nos confrères de TF1.

Autre bémol : l’éclairage public qui plongerait une bonne partie des villes françaises dans le noir total. Un soucis qui renforcerait l’insécurité, en ajoutant à cela des alarmes hors d’état de fonctionnement.

Le gouvernement propose une solution pour s’organiser en fonction des prochaines coupures d’électricité à venir. Elle serait une application et s’appellerait EcoWatt. Déjà 700 000 personnes se seraient équipées de l’application, relate l’Internaute. L’outil inciterait les consommateurs à consommer de manière plus soucieuse et les préviendrait grâce à des alertes de potentielles coupures de courant.

Léa Behnous