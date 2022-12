La marque de hardware MEDION ERAZER est fière de présenter, en partenariat avec la FNAC, les tout premiers produits en France munis des nouveaux processeurs INTEL de 13ème génération ainsi que des nouvelles cartes graphiques Nvidia, avec l’ERAZER Enforcer X10 muni de sa RTX 4090, disponible dès aujourd’hui sur la FNAC, et le ERAZER Hunter X30 avec sa RTX 4080, qui sortira dans les semaines à venir.

La marque Medion Erazer vient d’annoncer le lancement de ses premiers pc de bureau gaming en France. Ces nouvelles machines qui sont désormais vendues sur le site de la FNAC, proposent un setup de qualité.

Le MEDION ERAZER est doté d’un processeur de 13ème génération à savoir un INTEL i9-13900K / Photo Via CP

L’ERAZER Enforcer X10 est doté d’un processeur INTEL i9-13900K de 13ème génération avec une fréquence de base de 3,0 GHz et d’une carte graphique GeForce RTX 4090. Son châssis a été entièrement retravaillé afin de pouvoir accueillir l’imposante carte graphique mais également et surtout pour maintenir un refroidissement adapté et une circulation de l’air idéale. Le produit sera proposé sous Windows 11 et avec deux barrettes de RAM 16GB DDR5 Kingston Fury Beast RGB. Disponible dès aujourd’hui à la FNAC, cette tour est un choix idéal pour tous les joueurs désireux de profiter de graphismes toujours plus réalistes et avec la volonté d’augmenter leurs performances de jeu.

L’ERAZER Hunter X30, qui sera lui disponible dès la mi-décembre, sera équipé d’un processeur INTEL i7-13700K avec une fréquence de base de 3,4 GHz et d’une carte graphique GeForce RTX 4080. Qu’il s’agisse de jeux d’action immersifs, d’expériences plus vraies que nature de réalité virtuelle ou de montage vidéo et photo ultra-rapide, l’ERAZER Hunter X30 de MEDION offre une puissance plus que suffisante pour toutes les situations, notamment grâce à sa mémoire Kingston® HyperX® Fury RGB DDR4 à 3200MHz de 32 Go et d’un disque dur SSD de 2 To.

Le 20 septembre 2022, NVIDIA a annoncé ses toutes nouvelles cartes graphiques RTX 4090 et RTX 4080. Première carte graphique de la série RTX 40, la GeForce RTX 4090 est dotée de l’architecture Ada Lovelace de Nvidia. Ce beau bébé de 2,2 kg mise sur les performances dans les jeux en 4K et riches en effets de raytracing. Ce modèle propose également, à l’instar de ses prédécesseurs, quelques nouveautés logicielles intéressantes tel le DLSS 3. Quant à elle, la GeForce RTX 4080 est une carte pour les joueurs dotés d’un moniteur à très haute définition et souhaitant activer tous les effets graphiques dans les jeux tout en profitant du raytracing. Cette carte graphique excelle dans l’exercice et propose des débits qui, même inférieurs à ceux de la RTX 4090, restent particulièrement élevés. Cette carte possède elle aussi le DLSS 3.

INTEL a annoncé ses nouveaux processeurs de 13ème génération Raptor Lake le 27 septembre 2022. Ils prendront en charge jusqu’à 16 lignes PCIe 5.0 et la mémoire DDR5 jusqu’à 5600 MT/s. L’Intel Core i9-13900KS sera le processeur phare de cette nouvelle gamme, avec 24 cœurs et 32 threads dans une configuration à 8 P-Core et 16 E-Core. Le processeur est configuré à une fréquence de base de 3,0 GHz, mais peut monter à 5,8 GHz sur ses cœurs Performance. De son côté, le Core i7-13700K est un processeur 16 cœurs (8P + 8E), 24 threads, avec des horloges de base/boost des cœurs P à 3,4/5,4 GHz. Il réduit le cache L2 à 24 Mo et affiche un TDP de 125 watts (253 W max).

La Rédaction