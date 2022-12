Jeudi soir, à l’occasion de la Comic Con de São Paulo qui se déroulait au Brésil. Disney a dévoilé en exclusivité, les toutes premières images de Indiana Jones 5 dans une première bande-annonce endiablée.

Harrison Ford de retour dans la peau d’Indiana Jones

L’acteur américain âgé de 80 ans reprend l’un de ses rôles les plus iconiques, 15 ans après le dernier volet de la saga d’aventure. Le film Indiana Jones et le Royaume du crâne de cristal sorti en 2008.

L’archéologue reprendra du service pour une nouvelle aventure. Dans cette bande-annonce, on découvre un un Indiana Jones aguerri et plus sage qui a laissé son passé d’aventurier derrière lui.

Le titre d’Indiana Jones 5 révélé

Le film d’aventure s’intitulera Indiana Jones et le cadran de la destinée. On sait encore peu de choses sur l’intrigue, en revanche il a été confirmé que l’histoire de ce cinquième opus se déroulera dans deux époques différentes.

Une partie de l’intrigue se tiendra dans le passé en 1944 durant la Seconde Guerre mondiale tandis que l’autre partie de l’histoire aura lieu en 1969 dans un contexte de Guerre froide.

Pour réaliser cette prouesse technique du retour dans le passé, l’acteur Harrison Ford sera rajeuni numérique du visage pour une illusion parfaite.

A la réalisation Steven Spielberg sera remplacé par le réalisateur James Mangold a qui l’on doit les films Logan et Wolverine: Le Combat de l’immortel.

Un casting 5 étoiles pour Indiana Jones 5

Le film intégrera de nouveaux personnages mais fera appel à d’anciens personnages qui ont déjà participé aux précédents long-métrages.

Au casting du film on retrouvera :

Harrison Ford

Phoebe Waller-Bridge

Mads Mikkelsen

Antonio Banderas

Boyd Holbrook

Shia LaBeouf

Toby Jones

John Rhys-Davies

Les fans enthousiastes pour la bande-annonce d’Indiana Jones 5

La sortie de la bande-annonce a suscité beaucoup d’engouement de la part des fans de la saga. De nombreux fans ont exprimé leur joie à l’idée de se replonger dans l’univers fantastique du personnage iconique de l’archéologue Indiana Jones. Un film intergénérationnel qui devrait plaire à toute la famille.

Rendez-vous au cinéma le 28 juin 2023.

Jasmine Morice