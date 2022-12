Des centaines de supporters Marocains sont descendus dans les rues pour célébrer la victoire de leur équipe nationale qui a éliminé l’Espagne en huitième de finale mais plusieurs incidents ont été recensés en France et en Belgique.

Ils étaient fous de joie ! Ce mardi soir, les marocains étaient nombreux à célébrer la victoire de leur équipe nationale qui est parvenue à éliminer l’Espagne de la coupe du monde, en huitième de finale. Si l’ambiance était bonne enfant en début de soirée, la situation a rapidement dégénéré quelques heures plus tard dans plusieurs villes de France et Belgique.

De nombreux supporters sont descendus dans les rues en France et en Belgique mais la fête a été très rapidement émaillée par plusieurs incidents.

À Paris, les forces de l’ordre ont été contraints d’utiliser la force pour rétablir la sécurité sur les Champs-Elysées alors que plusieurs individus commençaient à les provoquer en jetant divers projectiles.

Hier, des tensions ont éclaté sur les Champs-Elysées entre les forces de l’ordre et les supporters du Maroc.



Hier, des tensions ont éclaté sur les Champs-Elysées entre les forces de l'ordre et les supporters du Maroc.

À Nice, des incidents se sont produits entre la police et des groupes d’individus. Plusieurs policiers ont été attaquée par des jeunes qui n’ont pas hésité à les viser avec des mortiers. Un tramway a également été pris pour cible selon une source proche.

À Lille, la situation s’est tendue en milieu de soirée où des échauffourées se sont produits entre manifestants et policiers. Des feux ont été allumés et des mortiers lancés en direction des forces de police qui ont été contraints de répliquer par des tirs de gaz lacrymogène.

Plusieurs incidents en Belgique

La ville de Bruxelles n’a pas été épargnée par des incidents qui ont éclaté dans le centre ville, comme le précisent nos confrères de RTL Belgique. Une centaine de casseurs auraient commis plusieurs dégradations. Des feux ont été allumés sur leur parcours, non loin du quartier d’Anneessens. D’autres incidents se sont produits entre le boulevard Lemonnier et la porte d’Anderlecht où les forces de l’ordre ont été contraints de faire usage de canons à eau et de gaz lacrymogène pour disperser la foule.

Plusieurs individus ont été appréhendés en France et en Belgique au cours de cette soirée.

