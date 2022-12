Retrouvez dans cet article le moyen d’envoyer une lettre recommandée en ligne sans devoir se rendre à La Poste.

Comment envoyer une lettre recommandée sans aller à La Poste ?



L’envoi d’une lettre recommandée peut être une tâche fastidieuse, surtout si vous devez faire plusieurs tentatives. Parfois, de longues files d’attente vous attendent à La Poste, ce qui favorise une perte de temps non négligeable. Pour éviter ces désagréments, vous pouvez désormais recourir à d’autres moyens d’envoi sans passer par la voie traditionnelle. Il s’agit d’un envoi de lettres recommandées en ligne au format électronique.



Mais de quoi s’agit-il ? Comment envoyer une lettre recommandée en ligne ? Quels sont ses avantages ? Suivez ce guide !

Lettre recommandée au format électronique : qu’est-ce que c’est ?



La lettre recommandée au format électronique est la version numérique d’un recommandé traditionnel. Elle s’utilise de la même manière que la version papier. Par exemple, elle peut servir à notifier un employé à propos d’une sanction ou à prévenir les personnes concernées par une résiliation de bail. L’envoi de la lettre recommandée en ligne n’emprunte pas la voie d’acheminement habituelle.

Comment envoyer une lettre recommandée en ligne ?



De nombreux prestataires proposent des services d’envoi de lettres recommandées en ligne, comme AR24. Pour envoyer votre recommandé depuis cette plateforme, vous devez tout d’abord sélectionner la lettre. Pour ce faire, parcourez votre ordinateur ou votre appareil mobile avec un explorateur relié au site du prestataire.



Mais avant tout, vous devez vous connecter sur la plateforme. Le processus est similaire à celui de l’envoi d’un courrier électronique standard. Vous aurez à fournir un nom d’utilisateur et un mot de passe. Cette démarche vous permet d’accéder à votre espace client sur AR24. Une fois connecté, vous avez la possibilité de télécharger votre document. Vous avez ainsi le droit d’attacher jusqu’à 256 mégaoctets de pièces jointes à l’élément envoyé.



L’étape suivante consiste à rentrer les informations du destinataire. Vous devez saisir son nom, son prénom et l’adresse de son courrier électronique. Une fois que vous avez franchi toutes ces étapes, votre lettre recommandée est prête à l’envoi. Grâce à un simple clic sur le bouton « Envoyer », AR24 vous déposera la lettre dans la boîte de réception e-mail du destinataire. Il faut attendre 15 jours minimum pour se manifester afin d’accuser la réception du document.

Envoyer une lettre recommandée en ligne : quels sont les avantages ?



La lettre recommandée en ligne est un type de courrier que vous pouvez envoyer par Internet. Ce service vous permet de faire parvenir votre lettre à un destinataire partout dans le monde. L’avantage le plus évident est que c’est beaucoup plus rapide. La version physique peut mettre au moins trois jours pour arriver à destination, en fonction du lieu d’origine et de la destination de l’envoi.



Cette méthode présente de nombreux autres avantages.

C’est plus pratique que de se rendre au bureau de poste.

Les lettres recommandées en ligne sont moins chères que celles envoyées par courrier traditionnel.

Elles vous permettent d’ajouter des éléments de sécurité supplémentaires, tels qu’une signature ou une livraison certifiée.



L’envoi d’une lettre recommandée signifie qu’il n’est pas nécessaire d’obtenir un certificat d’assurance ou une preuve de livraison. Cela représente un gain de temps pour les deux parties impliquées dans la transaction.

