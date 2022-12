La chanteuse Québecoise a annoncé la mauvaise nouvelle à ses fans sur son compte Instagram.

Ce jeudi, c’est les larmes aux yeux et le visage attristé que Céline Dion a annoncé à ses fans qu’elle était contrainte de reporter à nouveau sa tournée « Courage World Tour » en Europe.

Dans une vidéo de près de cinq minutes, Céline Dion, explique : « Je suis désolé d’avoir pris autant de temps de vous donner des nouvelles. Je m’ennuie de vous tous et j’ai tellement hâte de retourner sur scène pour pouvoir vous parler en personne. Comme vous le savez, j’ai toujours été un livre ouvert mais jusqu’à maintenant, je n’étais pas prêtre à parler de ce que j’ai eu à traverser. »

La chanteuse explique ensuite qu’elle est éprouvée par de problèmes de santé depuis longtemps : « Récemment, j’ai été diagnostiquée avec un trouble neurologique très rare, appelé en anglais, stiff-person syndrome. » un virus qui atteint environ une personne sur un million comme l’explique la chanteuse canadienne.

Ce virus qui se traduit par une rigidité musculaire fluctuante dans le tronc et les membres et une sensibilité accrue aux stimuli tels que le bruit, le toucher et la détresse émotionnelle, qui peuvent déclencher des spasmes musculaires.

Contrainte une nouvelle fois de reporter sa tournée !

Céline Dion, très peinée pas la situation qu’elle vit actuellement, a expliqué à ses fans : « Ça m’attriste énormément de devoir vous dire aujourd’hui que je ne serai pas prête à recommencer ma tournée en Europe en février. » La chanteuse a précisé qu’elle était entourée d’une « excellente équipe de médecins » qui mettent tout en œuvre pour que la chanteuse aille mieux.

« Ce sont mes enfants qui me donnent le courage et l’espoir de continuer » ajoute la chanteuse de 54 ans.

Céline Dion qui avait récemment annoncé un projet cinématographique, se retrouve une fois de plus à devoir reporter les dates de son concert « Courage World Tour ». La chanteuse qui avait donné les 52 premiers concerts, avait vu sa tournée brutalement stoppée en raison de l’épidémie de Covid-19 en 2020. La star internationale avait ensuite été contrainte d’annuler la partie nord-américaine de sa tournée en raison de problèmes de santé.

Cette mauvaise est un coup dur pour les fans français qui espéraient pouvoir la retrouver cet été au festival des Vieilles Charrues où la chanteuse devait se produire. Ses six concerts prévus pour septembre 2023 à la Défense Arena de Paris sont quant à eux maintenus pour le moment.

Jérémy Renard