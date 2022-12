L’année 2022 touche à sa fin. À cette occasion, il est temps de s’intéresser aux sorties en salles prévues pour 2023. Un petit tour d’horizon donc des films sélectionnés ci-dessous, les plus attendus au cinéma.

“Creed 3”, du réalisateur Michael B. Jordan

Michael B. Jordan signe son premier long-métrage en tant que réalisateur avec Creed III. Le film est prévu pour le 3 mars 2023 au cinéma.

Après 7 ans de succès sur le ring, Adonis mène la vie dont il a toujours rêvé jusqu’au jour où un vieil ami d’enfance Damien revient lui rappeler son passé douloureux. Damien vient le défier sur son propre terrain, sur le ring.

Au casting :

Michael B. Jordan : Adonis Johnson Creed

Jonathan Majors : Damian Anderson

Tessa Thompson : Bianca

“John Wick : Chapitre 4”, du réalisateur Chad Stahelski

John Wick reviendra dans les salles obscures à partir du 22 mars 2023. Le quatrième volet de la saga John Wick sera toujours réalisé par le réalisateur Chad Stahelskià qui l’on doit les trois premiers films.

John wick affronte un nouvel ennemi, le Marquis de Gramont qui va le conduire à voyager autour du monde. Un combat sanglant s’annonce entre les deux hommes mais seulement un en sortira vivant.

Au casting :

Keanu Reeves : John Wick

Donnie Yen : Caine

Bill Skarsgård : Marquis de Gramont

Laurence Fishburne : The Bowery King

“Super Mario Bros. le film”, des réalisateurs Aaron Horvath, Michael Jelenic

La célèbre licence de jeu vidéo Nintendo fera sa première apparition sur grand écran, le 29 mars 2023 au cinéma. Inspiré par le jeu vidéo du même nom Super Mario Bros.

L’histoire est suit les frères plombiers Mario et Luigi qui vont se retrouver embarqués dans une aventure folle dans laquelle ils devront sauver la princesse Daisy des griffes du méchant Bowser.

Au casting des vocal, on retrouve :

Chris Pratt : Mario

Anya Taylor-Joy : Princesse Peach

Charlie Day : Luigi

Jack Black : Bowser

Keegan-Michael Key : Toad

“Fast and Furious 10”, du réalisateur Louis Leterrier

Le dixième volet de la saga Fast and Furious sera réalisé cette fois-ci par le réalisateur Louis Leterrier à qui l’on doit le film Insaisissables.

Dominic Toretto et sa bande reviennent le 5 avril 2023 pour une dernière course. Le film de la franchise culte d’action sera découpé en deux parties qui sortiront à un an d’intervalle.

Au casting :

Vin Diesel : Dominic Toretto

Brie Larson : Tess

Michelle Rodriguez : Leticia Ortiz

Jordana Brewster : Mia Toretto

John Cena : Jackob Toretto

Tyrese Gibson : Roman Pearce

“Spider-Man : Across the Spider-Verse Partie 1”, des réalisateurs Joaquim Dos Santos, Kemp Powers, Justin Thompson

Le film d’animation Sony récompensé aux Oscars en 2018 revient au cinéma le 31 mai 2023. Le film sera décomposé en deux parties dans lesquelles on suivra Miles Morales à travers le multivers aux côtés de Gwen Stacy. Les producteurs du film ont déjà annoncé que le long-métrage fera appel à six styles d’animations différents.

Au casting vocal :

Shameik Moore : Miles Morales

Hailee Steinfeld : Gwen Stacy

Jake Johnson as Peter B. Parker

Oscar Isaac : Miguel O’Hara

“Indiana Jones 5”, du réalisateur James Mangold

Harrison Ford reprend son lasso dans ce nouveau film intitulé Indiana Jones et le cadran de la destinée. Le film du célèbre aventurier est attendu en salles pour le 28 juin 2023.

“Mission Impossible 7 : Dead reckoning Partie 1”, du réalisateur Christopher McQuarrie

Le 12 juillet 2023, Tom Cruise reprendra le rôle de l’un de ses personnages iconiques pour une conclusion de saga qui s’annonce explosive. Ethan Hunt revient pour une dernière mission des plus périlleuses.

Au casting :

Tom Cruise Ethan Hunt

Hayley Atwell Grace

Rebecca Ferguson Ilsa Faust

Vanessa Kirby La Veuve Blanche

Simon Pegg Benji Dunn

“ Dune : Partie 2”, du réalisateur Denis Villeneuve

Le réalisateur canadien Denis Villeneuve revient avec la suite des aventures de Paul Atréides. Le film est prévu en salle pour le 1 novembre 2023.

A la suite de la mort de son père, le duc Leto Atréides, Paul et sa mère Dame Jessica sont contraints de prendre la fuite car leurs vies sont en danger. Paul rejoint le groupe de Fremen, un peuple autochtone d’Arrakis qui vit dans le désert.

Le casting du premier film revient pour ce second opus :

Timothée Chalamet :Paul Atréides

Zendaya : Chani

Christopher Walken : Shaddam IV Corrino

Rebecca Ferguson : Dame Jessica

Javier Bardem : Stilgar

David Bautista : Glossu Rabban

Le film introduira également de nouveaux personnages :

Léa Seydoux : Margot Fenring

Austin Butler : Feyd-Rautha Harkonnen

Florence Pugh : Irulan

Jasmine Morice