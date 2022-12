Dans une vidéo relayée sur les réseaux sociaux par le militant écologique, Pierre Rigaux, on peut-y voir un enfant âgé de 10 ans, encouragé par son père à poignarder un sanglier lors d’une battue.

Les images font froid dans le dos… Une nouvelle vidéo de chasse fait depuis quelques heures polémique sur internet. La vidéo qui aurait été filmée dans la Marne le 22 novembre dernier avant d’être diffusée sur le profil Facebook d’un chasseur, a été relayée par l’association Nos Viventia du militant écologique, Pierre Rigaux, qui milite pour la cause animale et l’abolition de la chasse.

Dans cette dernière, on peut-y voir un sanglier entouré par une meute de chien qui finissent par saisir l’animal. On y voit également un enfant âgé d’une dizaine d’années, porteur d’un couteau de chasse, encouragé par son père à achever l’animal. « Allez va le piquer… pique le au cœur (…) » peut-on entendre.

Après l’avoir poignardé, l’enfant ressort la lame ensanglanté tandis que le sanglier, qui n’est toujours pas mort, continue d’hurler tout en se débattant de la meute de chiens qui continue à l’entourer.

Le militant, scandalisé par cette scène, explique porter plainte pour acte de cruauté envers l’animal suite à la publication de cette vidéo où la mise à mort du sanglier, réalisée par l’enfant, aurait été faite « de façon forcément plus maladroite et plus lente. » que si celle-ci avait été faite par un professionnel de la chasse.

Selon RMC, la scène aurait été filmée en Châlons-en-Champagne. Une enquête a été ouverte pour « abandon et provocation morale de mineur ».

Jérémy Renard