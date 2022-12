J-11 avant le réveillon de Noël qui rime souvent avec quelques jours de vacances. Si vous voulez « bench-watcher », nous vous proposons de découvrir notre top des séries pour cette fin d’année et début d’année 2023.

His Dark Material Saison 3

Disponible le 18 décembre sur Amazon prime Vidéo, suivez les aventures de Lyra et Will dans les différents mondes.

Emily in Paris Saison 3

Disponible le 21 décembre sur Netflix la saison 3, Emily va devoir choisir entre Paris et Chicago.

The Last of Us Saison 1

La série sortira le 15 janvier 2023 outre atlantique HBO, nous espérons qu’elle sera disponible sur OCS en France rapidement. Pour ceux qui ne connaissent pas les très célèbre jeu vidéo. Vous suivrez les aventures Joel et Ellie dans un monde zombie.

You Saison 4

Le sérial killer Joe, sera de retour sur Netflix le 9 février 2023.

Carnival Row Saison 2

Gros surprise avec le retour de cette série après plus de 3 ans d’absence. En effet, la saison 1 a été diffusé en 2019 sur Amazon Prime Vidéo. Au casting Orlando Bloom et Cara Delevingne dans une monde ou humain et créatures mythiques survie à la guerre.

Shadow and Bone Saison 2

Disponible sur Netflix le 16 mars 2023, inspiré des romans Grisha ou l’héroïne Alina invocatrice de lumière doit utiliser ses pouvoirs dans un monde en détresse.

Edwige Colin