Une attaque à l’arme blanche s’est produite ce lundi 12 décembre en début de soirée dans un magasin Lidl de Jeumont situé dans le Nord de la France.

Ce lundi 12 décembre, vers 19h50, un homme armé d’un hachoir a fait irruption dans un magasin Lidl situé sur la commune de Jeumont située dans le canton de Maubeuge-Nord.

Selon La Voix du Nord, l’individu, s’en est pris à plusieurs clients qui étaient en train de faire leurs courses.

Cinq personnes blessées

Au moins cinq personnes ont été blessées dont deux plus grièvement touchées. Les victimes sont deux hommes âgés de 30 et 40 ans ainsi que deux femmes de 22 et 25 ans. Une cinquième personne se serait quant à elle sectionnée le doigt en tentant d’arrêter l’assaillant qui s’est ensuite dirigé vers le fond du supermarché pour tenter de mettre fin à ses jours en se tranchant les carotides au niveau du cou.

Grièvement blessé, il a été pris en charge par les secours puis transporté à l’hôpital avec un pronostic vital engagé.

Un important dispositif de secours ont été déployés sur place afin de prendre en charge les victimes. Plusieurs témoins ont assisté à la scène dont des enfants qui ont été pris en charge par des psychologues.

Les motivations de l’individu ne sont pour le moment pas connues à ce stade de l’enquête.

Jérémy Renard