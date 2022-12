Un important dispositif avait été mis en place dans la commune de Cagnac-les-Mines pour établir une reconstitution en présence du mari de Delphine, à savoir Cédric Jubillar.

Des gendarmes, magistrats et avocats étaient présents ce mardi 13 décembre 2022 pour une reconstitution très attendue de la justice, 2 ans après la disparition de Delphine Jubillar, disparue dans la nuit du 15 au 16 décembre 2020.

Une reconstitution sous haute surveillance

Son mari, Cédric Jubillar, mis en examen et écroué depuis 18 mois, était également présent lors de cette reconstitution très attendue par la justice alors que l’enquête n’a pas évoluée à ce stade.

Pour cette reconstitution, un important dispositif de sécurité a été mis en place tout autour du pavillon et dans cette petite commune du Tarn. Les riverains qui ne pouvaient pas circuler ou stationner à proximité des lieux de la reconstitution, ont été bloqués durant plusieurs heures, le temps de la reconstitution des faits.

La reconstitution n’a rien donné

Après être revenu sur la chronologie de la soirée, le suspect principal dans cet affaire n’a pas donné plus de précisions aux enquêteurs. Selon RMC, Cédric Jubillar qui est resté impassible durant toute la reconstitution, a de nouveau indiqué s’être endormi à 22h30 avant d’être réveillé aux environs de 3h30 du matin par les pleurs de sa petite fille.



C’est à ce moment-là que Cédric Jubillar s’est aperçu de la disparition de son épouse. La jeune infirmière âgée de 33 ans au moment des faits, n’a plus jamais donnée signe de vie. Au fil de l’enquête, les enquêteurs avaient appris que la jeune femme avait un amant et que son mari était au courant.

Le mystère demeure toujours dans cette affaire.

VIDÉO – Ce que l'on sait de la reconstitution de la disparition de Delphine Jubillar à Cagnac-les-Mines – Toujours pas de scène de crime pour la défense. https://t.co/jiVbuSyF0Y pic.twitter.com/RXNQKn6o5f — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) December 14, 2022

Jérémy Renard