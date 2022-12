Les autorités craignent d’importants débordements à l’issue du match France – Maroc qui disputeront ce mercredi soir la demi-finale de la coupe du monde de 2022.

Ce mercredi 14 décembre 2022, l’équipe de France jouera la demi-finale de la coupe du monde face à l’équipe du Maroc. Un match très attendu qui enverra l’une des deux équipes en finale face à l’Argentine.

Les autorités craignent toutefois d’importants débordements à l’issue de ce match, notamment à Paris où des casseurs étaient venus en découdre avec les forces de l’ordre lors de la qualification du Maroc en demi-finale.

2200 policiers déployés à Paris

Selon un communiqué de la Préfecture de police de Paris met en place un dispositif d’ordre public et de lutte contre la délinquance, avec le déploiement 5000 policiers et gendarmes et pompiers qui seront mobilisés dès 20h00 en région. Rien que sur la capitale, ce ne sont pas moins de 2200 forces de l’ordre qui seront déployés avant et après le match pour assurer la sécurité.

L’avenue des Champs-Elysées sera bien accessible aux supporters français et marocains mais des contrôles seront renforcés sur toute l’artère. Notons que plusieurs accès parisiens via le périphérique seront fermés à la circulation dès 22h00 (porte de la Muette, porte Maillot, porte des Terres, porte Dauphine et porte de Champerret).

Des présences policières seront également déployées dans les transports (ligne 1 et RER A entre Charles-de-Gaulle Etoile et Châtelet, stations Charles-de-Gaulle Etoile, George V, Franklin D. Roosevelt, Champs-Elysées Clemenceau et Concorde).

Jérémy Renard