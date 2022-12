Sorti sur la plateforme Steam en décembre 2020, le jeu de simulation de pompier, développé par Chronos Unterhaltungssoftware, et édité Astragon Entertainment est désormais disponible sur Playstation 5 et Xbox Serie S et X. Zoom sur Firefighting Simulator The Squad.

N’est pas pompier qui veut ! Dans Firefighting Simulator The Squad, vous incarnez un pompier en solo ou en multijoueur pour faire face à tous les dangers auxquels vous serez confrontés lors de vos différentes interventions.

Ce jeu de simulation disponible depuis 2020 sur PC, est désormais accessible sur les consoles nouvelles générations, à savoir Playstation 5 et Xbox Serie S et X.

Savoir manier la lance

Vous aurez donc pour mission d’éteindre des feux de forêt et feux aériens, de porter secours à des personnes enfermées dans leur maison en proie aux flammes ou de contribuer à la circonscription d’incendies en tout genre dans des bâtiments résidentiels ou industriels. Vous l’aurez donc compris, vos objectifs ne seront pas de tout repos.

Le jeu proposera des didacticiels très utiles pour vous familiariser avec tous les outils de secours que votre pompier doit être en mesure de maîtriser avant chaque intervention. Et croyez moi que le didacticiel est un élément très important du jeu à ne surtout pas négliger avant de partir en mission. Lors de vos interventions, il vous sera par exemple demandé de couper le courant avant de pouvoir intervenir et maîtriser un incendie, d’enfoncer des portes au pied de biche ou encore porter secours à des personnes coincées dans leur logement. La conduite est également importante dans le jeu puisque vous serez amené à conduire 5 véhicules de pompiers Rosenbauer America sous licence, tels que le TP3 Pumper® et la plateforme hydraulique T-Rex® pour éteindre les incendies.

En intervention, votre joueur pourra ainsi être confronté à des problématiques avec l’eau, la fumée, la chaleur, les explosions de fumées, les embrasements généralisés éclair, les feux de graisse ainsi que de nombreuses autres causes d’incendie telles que les appareils électroniques, les produits chimiques et les explosions.

Un mode multijoueur jusqu’à quatre

L’autre particularité du titre, c’est qu’il offre la possibilité de jouer jusqu’à quatre joueurs qui peuvent intervenir ensemble en mode multijoueur coopératif pour démontrer leur esprit d’équipe et leurs compétences dans le domaine de la lutte contre les incendies. Bien entendu, il faudra avoir l’esprit d’équipe pour que chaque joueur puisse tenir son propre rôle pour assurer le bon fonctionnement de la mission.

Côté graphisme, le jeu a été poussé à son maximum sur les consoles nouvelle génération. La jouabilité est très fluide et le réalisme est surprenant. Le gameplay reste quant à lui très sommaire et ne demandera pas beaucoup d’heure de jeu pour pouvoir être à l’aise avec l’ensemble des commandes.

Firefighting Simulator – The Squad est désormais disponible sur PlayStation®4, Playstation®5, Xbox One et Xbox Series X|S au prix de 29,99 €. Une version physique est également prévue dans certains territoires en 2023.

Pour terminer : Firefighting Simulator The Squad est un bon jeu de simulation qui ravira tous les fans de pompiers qui souhaitent vivre de belles expérience de secourisme. Néanmoins le jeu s’essouffle rapidement, avec des mission qui deviennent rapidement répétitives après avoir passé plusieurs heures sur le jeu. Les graphismes restent beaux même si on aurait aimé un peu plus de détails sur le terrain. Autre petit point négatif, celui qui concerne le mode multijoueur coopératif. Si vous n’avez pas d’amis avec qui jouer, il vous sera alors très difficile de vous joindre à d’autres sessions en ligne à cause de l’absence de joueurs sur les serveurs de Firefighting Simulator The Squad.

