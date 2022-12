Noël approche à grands pas. Les idées cadeaux à s’offrir à soi-même ou à ses proches sont illimitées. Ce qui peut constituer un véritable casse-tête. Vous avez le profil d’un gamer ? Les consoles s’avèrent un choix judicieux. Les smartphones constituent également d’excellents présents pour cette occasion. Par ailleurs, il existe aujourd’hui des milliers d’applications qui satisferont petits et grands.

La Playstation, la meilleure console de sa génération

La PlayStation 5 de Sony est l’une des meilleures consoles de sa génération et pour cause : les performances du disque SSD suppriment les délais de chargement. Cette console, sortie en 2020, est disponible en 2 versions. La première est pourvue d’un lecteur de disque Blu-ray. La seconde est une édition 100% numérique et ne comporte pas de lecteur de disque.

Grâce à la technologie Ray Tracing, la PS5 offre des graphismes extrêmement réalistes. À cela s’ajoute la grande diversité de titres disponibles sur cette console. Marvel’s Spider-Man, Returnal, Demon’s Souls, etc. sont quelques-uns des jeux vidéo populaires sur PS5.

La PlayStation peut également être connectée. Elle permet ainsi de jouer à de nombreux jeux en ligne. Un véritable atout pour les adeptes des jeux de casino. Chacun est libre d’essayer chez lui différents types de jeux comme la roulette casino, le poker, ou encore le blackjack, avec tout le confort que cela implique.

La Nintendo Switch, la console hybride

La Nintendo Switch est une console hybride mondialement réputée. Elle peut à la fois être raccordée sur le téléviseur via un dock ou être emportée partout avec soi.

Les familles l’apprécient particulièrement. De par son concept (console de salon ou portable), elle convient aussi aux gamers nomades. Elle s’accompagne souvent d’une paire de joy-con (bleu néon et rouge néon).

Elle fonctionne hors charge plus ou moins longtemps selon son utilisation. Lorsque le jeu requiert le chargement d’un gros volume de données, son autonomie sera d’environ 3 heures. En revanche, l’autonomie sera au plus de 6 heures pour des jeux standards.

La console Nintendo se décline en 3 versions : Nintendo Switch, Nintendo Switch OLED et Nintendo Switch Lite. Il existe de très nombreux jeux sur Nintendo Switch. Parmi les plus populaires en ce moment, Animal Crossing : New Horizons et Super Mario 3D All-Stars sont d’excellents titres.

Les téléphones portables tendance à acheter

Les modèles haut de gamme sortent du lot par les options et les fonctionnalités qu’ils proposent. Le Honor Magic 4 Pro est l’un des produits phares du moment. Il séduit par sa partie « appareil photo » et la grande praticité de sa technologie de charge. Toujours parmi le haut de gamme, l’iPhone 14 Pro est un autre incontournable. Il apporte une nouveauté pour cette année (2022) : la fonctionnalité Dynamic Island. Il s’agit surtout d’une fonctionnalité esthétique.

Plusieurs applications Apple ou iOS se servent de Dynamic Island pour ajouter des raccourcis ou afficher des données. Les appels vidéo/audio l’utilisent par exemple pour indiquer un appel entrant. C’est le cas de WhatsApp, Skype et Instagram. Concernant les applications de navigation dites compatibles, Dynamic Island s’accorde avec Google Maps et Apple Plans. Enfin, plusieurs applications de streaming audio utilisent Dynamic Island pour mettre en lecture le titre du contenu. C’est le cas notamment d’Apple Music et YouTube Music.

L’iPhone 14 Pro embarque d’autres améliorations. C’est le cas d’un écran actif en permanence ou d’une configuration photo optimisée. Le smartphone propose aussi de nouvelles options de sécurité, comme une fonction détectant les accidents.

Le milieu de gamme n’est pas en reste. D’un point de vue technique, les smartphones de cette catégorie n’ont rien à envier au haut de gamme. Le Pixel 7 de Google, par exemple, est un excellent cadeau à offrir pour les fêtes de fin d’année. Il concilie fonctions utiles et technologie photo innovante. Il est possible de télécharger directement depuis le Play Store la dernière version de Google Camera.