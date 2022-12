Une mauvaise nouvelle pour les fans de DC, James Gunn et Peter Safran ont pris leur décision. C’est officiel, l’acteur britannique Henry Cavill ne jouera plus Superman dans l’univers DC. Les patrons de DC ont communiqué sur le fait qu’ils souhaitent partir dans une autre direction concernant l’avenir de Superman sur grand écran.

Un reboot de l’univers DC sans Henry Cavill

Le retour d’Henry Cavill avait été annoncé dans la scène post générique du film Black Adam sortie au cinéma au mois d’octobre. Le film devait servir de tremplin pour remettre Superman sur le devant de la scène. Cependant, l’échec du film de Black Adam au box office avec un score de moins de 400 millions n’aurait pas rassuré le studio concernant le retour d’Henry Cavill dans la peau de Superman.

Depuis le mois de novembre, James Gunn et Peter Safran ont repris les rênes de l’univers DC qui souffre de nombreux problèmes que ce soit au niveau de sa direction ou de son casting. Un manque de cohérence souvent reproché par les fans. Afin de remettre l’univers à fléau, James et Peter Safran ont dû faire des choix difficiles comme se séparer de certains acteurs tels que Henry Cavill qui ne correspondait plus au plan que les dirigeants avaient en tête pour l’avenir de DC.

Le Superman d’Henry Cavill remplacé par une version plus jeune

James Gunn et Peter Safran annoncent leur volonté de faire un reboot total de l’univers DC afin de répartir sur des bases solides.

Un futur dans lequel l’acteur britannique Henry Cavill n’aura pas sa place puisque James Gunn s’est exprimé sur Twitter annonçant travailler sur l’écriture d’un nouveau film Superman. Le réalisateur de The Sucide Squad souhaite partir sur une version plus jeune de Superman.

Dans ce film, on suivra un jeune Clark Kent au début de carrière de journaliste chez le magazine Daily Planet à Metropolis. Le nouveau patron de DC, James Gunn maintient sa volonté de mettre Superman au cœur de l’univers DC.

Les fans de DC sous le choc du départ d’Henry Cavill

Une onde de choc a envahi internet après l’annonce qu’Henry Cavill ne reviendra pas dans la peau de Superman. Les internautes ont exprimé leurs mécontentements et leur tristesse concernant le départ inattendu de l’acteur britannique sur Twitter et YouTube.

Le renvoi de l’acteur britannique a suscité beaucoup d’incompréhension de la part des fans qui considérait Cavill comme l’une des meilleures interprétations du super-héros kryptonien au cinéma.

Cette semaine, James Gunn et Peter Safran devraient communiquer leur plan sur 10 ans pour le futur de la franchise DC au grand patron de Warner Bros. Discovery, David Zaslav.

Une annonce officielle devrait être faite d’ici début 2023 afin de savoir quel acteur remplacera Henry Cavill dans le rôle iconique de Superman.

