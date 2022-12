Les français ont vécu un véritable ascenseur émotionnel lors de la finale de la coupe du monde de 2022 au Qatar.

Ce sont des images inédites que les caméras ont enregistré lors de la finale France – Argentine qui s’est tenue ce dimanche au Qatar. Celles montrant le Président Emmanuel Macron retenir son souffle et exploser sa joie lors de l’exploit de l’attaquant Kylian Mbappé qui est parvenu à renverser le match en inscrivant trois buts à quelques minutes d’intervalles face aux argentins.

Les journalistes de TF1 ont diffusé ces nombreuses séquences où l’on peut-y voir le chef de l’Etat se lever et lever les bras en l’air jusqu’au moment fatidique de la séance des tirs au but où ce denier n’exulte plus, le visage étant fermé et la mine serrée.

Des séquences que nous vous proposons de découvrir ci-dessous. Notons que ce mardi soir, la première chaînes diffusera un reportage inédit intitulé « Merci les Bleus » qui reviendra sur le parcours des bleus lors de cette compétition. Les spectateurs pourront ainsi découvrir les coulisses des derniers matchs préparés par les coachs et les joueurs ainsi que les échanges, parfois tendus qui ont marqué la compétition jusqu’à cette finale historique, semée d’embûches !

