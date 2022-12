La SNCF qui avait annoncé un préavis de grève destiné aux contrôleurs de la SNCF sur les week-ends de Noël et du Jour de l’An, annonce ce lundi 19 décembre qu’elle sera maintenue et promet la circulation de deux trains sur trois.

Les contrôleurs qui s’étaient déjà mobilisés lors du premier week-end de décembre avaient perturbé le trafic des TGV avec 60% d’annulation de train. Ce mardi 20 décembre, la SNCF a informé ses voyageurs de la circulation ou non des trains pendant la période de Noël.

Christophe Fanichet, le PDG de SNCF Voyageurs, a promis la circulation d’ « au moins deux trains sur trois » les 24 et 25 décembre 2022.

« Deux TGV sur trois devraient circuler sur les axes Atlantique et Méditerrannée, et un train sur deux sur l’axe nord ; la navette Paris-Lille sera cependant quasiment normale. » a précisé la direction de la SNCF. Par ailleurs, trois Ouigo sur quatre devraient circuler et les Intercités devraient connaître des conditions de trafic normales.

Christophe Fanichet, PDG de SNCF Voyageurs à propos de la grève: "L'état des déclarations nous permet de prévoir au moins 2 trains sur 3 pour ce week-end" pic.twitter.com/AZvUaTb49i — BFMTV (@BFMTV) December 20, 2022

Le directeur de TGV-Intercités, Alain Krakovitch, a indiqué que les trains internationaux (Eurostar, Thalys) ne seront pas affectés par la grève française. Les clients recevront par SMS et courriel des informations sur leur train et sont encouragés à avancer leur départ si possible. Les billets sont remboursables et échangeables.

Ces derniers mois, la SNCF peine à dialoguer avec les contrôleurs à l’origine du mouvement social qui réclament une meilleure reconnaissance de la spécificité de ce métier.

« Je peux comprendre qu’il y ait des revendications, mais pour les congés de Noël… ce n’est pas le moment » a déclaré Christophe Fanichet pendant la conférence de Presse.

Le mois de janvier pourrait également connaître de nombreuses mobilisations suite à la réforme des retraites.

Léa Behnous