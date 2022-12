Des messages de haine intolérables ont été publiés à de multiples reprises sur les réseaux sociaux envers certains joueurs de l’équipe de France. La FFF s’apprête à déposer plainte !

Un véritable torrent de messages haineux et racistes envers plusieurs joueurs de l’équipe de France ont été constatés au lendemain de la finale de la Coupe du Monde. Selon nos confrères de l’Équipe, les joueurs Kingsley Coman, Hugo Lloris, Randal Kolo Muani et Aurélien Tchouaméni ont été particulièrement visés.

Dans les nombreux messages postés sur les réseaux, il est reproché à Kingsley Coman et Aurélien Tchouaméni, d’avoir raté leur tir au but face à l’Argentine, à Hugo Lloirs de n’avoir pas arrêté de tir au but ou encore à Randal Kolo Muani d’avoir manqué son tir face à Emiliano Martinez en toute fin de rencontre. Ces derniers qui ont essuyé de violentes insultes et des menaces à caractère racistes intolérables !

La Fédération Française de Football va porter plainte contre les auteurs de ces messages.

« A la suite de la finale de la Coupe du monde, plusieurs joueurs de l’Equipe de France ont fait l’objet de propos racistes et haineux inacceptables sur les réseaux sociaux. La FFF les condamne et va porter plainte contre ses auteurs. » peut-on lire sur le compte twitter de la FFF.

