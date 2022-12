Le Bitcoin est une monnaie virtuelle conçue pour agir comme de l’argent et une forme de paiement échappant au contrôle de toute personne, groupe ou entité. Par conséquent, cette crypto-monnaie élimine le besoin d’autorités centrales comme les banques ou les gouvernements. L’actif numérique utilise un réseau peer-to-peer pour confirmer les achats directement entre les utilisateurs. Vous pouvez acheter cette monnaie numérique via une plateforme d’échange de crypto-monnaies, comme https://bitcointrader-fr.com/.

Elle a été créée et présentée au public en 2009 par un programmeur ou un groupe de programmeurs utilisant le nom de Satoshi Nakamoto. La raison de sa création était de résoudre quelques défauts importants de la monnaie conventionnelle. Depuis son lancement public, cette monnaie numérique est devenue la crypto-monnaie la plus connue au monde, ce qui a entraîné une hausse spectaculaire de sa valeur.

Cette monnaie électronique utilise un enregistrement numérique distribué appelé blockchain. La blockchain est un ensemble de données reliées entre elles et composées d’unités appelées blocs qui contiennent des informations sur chaque transaction, notamment la date, l’heure, la valeur totale et un code d’identification unique pour chaque échange.

Si l’idée que quelqu’un puisse modifier la blockchain peut sembler risquée, c’est en fait ce qui rend cet actif numérique digne de confiance et sûr. La plupart des nœuds doivent vérifier une transaction avant son ajout à la blockchain. Un code unique qui reconnaît les portefeuilles et les transactions des utilisateurs doit se conformer au modèle de cryptage correct. Ces codes sont longs, ce qui les rend incroyablement difficiles à produire de manière frauduleuse. Par conséquent, si un hacker veut accéder au code, il doit pirater plusieurs ordinateurs pour accéder à l’ensemble du code.

Comment investir dans le Bitcoin

Une telle plateforme vous permet d’acheter, de vendre et de détenir des crypto-monnaies. Des milliers de personnes ont déjà utilisé ces plateformes pour accéder aux marchés des crypto-monnaies, quels que soient leur niveau d’éducation, leurs antécédents ou leur niveau de revenu. Parmi plusieurs avantages, citons la rapidité des transactions, la transparence des retraits, l’absence de frais cachés, l’égalité d’accès aux opportunités d’investissement, et bien plus encore. Vous pouvez acheter et détenir cet actif numérique en tant qu’investissement et dans des comptes de retraite spéciaux appelés Bitcoin IRA. Cependant, les idées des individus sur l’investissement peuvent varier. Certains achètent et conservent la crypto-monnaie à long terme, d’autres croient et visent à vendre après une hausse des prix, et d’autres encore parient sur une baisse de son prix.

Néanmoins, il ne faut pas grand-chose pour investir. Vous n’avez besoin que de documents d’identification personnels, d’un compte bancaire et d’une connexion Internet sécurisée.

Voici comment vous pouvez investir cette monnaie numérique en cinq étapes simples.

S’inscrire à un échange de Bitcoins – Tout d’abord, vous devrez déterminer où vous pouvez acheter cet actif numérique et sur quelle plateforme.

Gérer votre investissement – Après avoir acheté cette monnaie numérique, vous pouvez les transférer vers votre portefeuille crypto, d’où vous pourrez les utiliser pour effectuer des transactions. Sinon, vous pouvez conserver les pièces numériques pendant de longues périodes dans l’espoir que leur valeur s’apprécie ou effectuer des opérations de trading journalier avec vos fonds.

Conclusion

Il existe des tonnes de façons différentes d’investir dans le Bitcoin. Cependant, vous devez effectuer vos recherches et trouver une stratégie d’investissement qui vous convienne.