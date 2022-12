De son vrai nom Isabelle de Truchis de Varennes, Zazie, la chanteuse du célèbre tube « Je suis un homme », a avant tout débuté sa carrière dans le mannequinat pour de grands noms tels que Karl Lagerfeld, Yves Saint-Laurent et Kenzo.

Elle annonce, à 58 ans, en pleine promotion de son nouvel album Aile-P, qu’elle ne colorera plus ses cheveux blancs, Une information pourtant banale à premier abord, mais qui prend une ampleur phénoménale sur les réseaux. Et c’est un déchaînement d’attaques sur son âge et sur la laideur de la vieillesse qui s’abat sur Zazie, étonnée. Elle ne manque pas de faire remarquer qu’un homme du même âge aux cheveux grisonnants est « assez beau gosse », mais que pour une femme, c’est un sujet.

Dans une interview pour Soir Mag, elle confie : « Lorsque l’on gagne en âge, on gagne aussi en liberté. On est peut être moins jeune, moins fraîche, mais on est tellement plus libre, et la liberté c’est follement séduisante. »

Le temps qui passe est un fait, le corps lui change et garde en mémoire le reflet de toute une vie. Vieillir ne devrait pas être une honte, mais une fierté.

La toile internet reste éternellement incroyable et étonnante pour parvenir à déclencher de telles passions et s’emballer sur une mèche de cheveux.

« À 45 ans je pourrai devenir un vieux beau, alors que là à 30 ans je serai déjà une vieille peau. »

Paroles tirées de la chanson « Pisser debout » de Giedre, mettant en parallèle la vie d’un homme et d’une femme avec une grande justesse.

Johana Bailly