Un important dispositif est déployé pour assurer la sécurité des français pour le passage de la nouvelle année.

Comme chaque année, la préfecture de police va déployé un important dispositif de policiers et gendarmes pour sécuriser cette soirée de la Saint-Sylvestre qui sera plus fêtée que l’année dernière à cause de l’épidémie de Covid-19, qui avait contraint les français à limiter leurs déplacements pour respecter les protocoles sanitaires.

90.000 policiers et gendarmes déployés en France

Cette année qui s’annonce donc plus festive, sera toutefois très encadrée par un important dispositif. Au total, ce ne sont pas moins de 90.000 policiers et gendarmes qui seront mobilisés durant toute cette soirée pour assurer la sécurité.

Toujours selon la préfecture de police, 5400 policiers et gendarmes seront déployés à Paris et petite couronne au cours de cette même soirée. Cette année la ville de Paris organise un spectacle pyro musical sur l’avenue des Champs-Elysées pour marquer le passage de la nouvelle année.

Le spectacle qui devrait débuter à 22h00 se conclura par un feu d’artifice d’une durée de 7 minutes, à compter de minuit.

Les autorités rappellent à cette occasion que la vente à emporter ou la consommation d’alcool sur la voie publique est interdite du 30 décembre 2022 à 18 heures jusqu’au lundi 2 janvier 2023 à 08 heures dans un périmètre élargi autour de l’avenue des Champs-Elysées. Il en va de même pour le stationnement qui sera interdit du 31 décembre 2021 à 10 heures jusqu’au 1er janvier à 4 heures dans plusieurs voies situées dans le 8e, 16e et 17e arrondissements parisiens.

