Une baisse historique du nombre de véhicule incendié dont s’est félicité Gérald Darmanin.

La nuit de la Saint-Sylvestre n’a pas été épargnée par son lot de voitures incendiées sur l’ensemble du territoire. Pour cette année 2023, les chiffres sont plutôt encourageant puisque selon les chiffres du Ministère de l’Intérieur, le nombre de véhicule brûlés est en diminution historique de 21% par rapport à l’année précédente.

490 interpellations le soir du 31

Pour le passage de la nouvelle année, 690 voitures ont ainsi été incendiées contre 874 en 2022. Des chiffres en baisse dont s’est félicité le Ministre de l’Intérieur, Gérald Darmanin.

« Je voudrais remercier les policiers, les gendarmes et les pompiers qui ont été particulièrement mobilisés durant la nuit de la Saint-Sylvestre. » a ainsi déclaré Gérald Darmanin à la presse ce dimanche 1 janvier 2023. Ce dernier qui a rappelé que plus d’un millions de personnes ont fêté le passage de la nouvelle année sur les Champs-Elysées et que la fête s’est déroulée « sans incident notable ».

Par ailleurs, 490 personnes ont été interpellées à Paris, dont neuf d’entre elles qui possédaient plus d’une trentaine de mortiers, soit une hausse de 11% par rapport à 2021 avec 441 personnes interpellées.

Jérémy Renard