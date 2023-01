Il existe plusieurs moyens de prendre soin de son animal de compagnie et l’alimentation peut faire toute la différence pour son bien-être !

Bien-être animal : pour eux aussi cela se passe dans la gamelle !

Pour les propriétaires d’animaux de compagnie, le bien-être de leur compagnon est bien souvent une préoccupation majeure. De nombreuses actions du quotidien permettent de prendre soin de ses amis à quatre pattes et cela passe aussi par le choix de leur alimentation. Alors quel est l’impact de l’alimentation sur le bien-être des animaux ? Comment faire pour favoriser leur bien-être tout en leur faisant plaisir ?

Quel est l’impact de l’alimentation sur le bien-être animal ?

On sait aujourd’hui avec preuves à l’appui que le bien-être de nos amis les animaux passe bien souvent par la gamelle. Tout comme nous, leur alimentation a un impact direct sur leur santé. Si leurs besoins sont différents des nôtres, il n’en reste pas moins qu’il est important d’être à leur écoute pour leur proposer une alimentation adaptée. De cette façon, l’animal peut faire le plein d’énergie, favoriser sa croissance s’il est jeune et s’éviter certains maux et même certaines maladies.

Il est donc de la responsabilité de chaque propriétaire de chien ou de chat (ou autre) de prêter une attention toute particulière à ce qu’il met dans sa gamelle. Tout au long de la vie de l’animal, son alimentation doit donc évoluer en fonction de son âge, de son poids, de son mode de vie et de ses besoins. Il peut parfois paraitre difficile de connaitre les besoins réels de son animal et c’est ce qui pousse d’ailleurs de nombreux propriétaires à opter pour des solutions pas toujours très adaptées. Heureusement, il existe aujourd’hui une multitude de moyens de prendre soin de son animal par le biais de l’alimentation.

Comment favoriser le bien-être de son animal par l’alimentation ?

Lorsque l’on souhaite prendre soin de l’alimentation de son animal de compagnie, il convient avant tout de prendre en compte ses besoins. Un check-up chez le vétérinaire permettra de vérifier si aucun souci de santé particulier n’est observable. Ensuite, on pourra alors prendre en compte différents critères tels que la race, l’âge, le poids, les habitudes, les préférences, etc. Dès lors, on pourra opter pour une alimentation en conséquence.

On peut se tourner vers des solutions industrielles, des repas préparés maison, mais aussi des solutions à mi-chemin entre les deux comme ce que propose Pepette par exemple. On peut ainsi bénéficier de repas frais, adaptés aux besoins de son animal et livrés directement chez soi. Le plus souvent, adapter l’alimentation de son animal de compagnie va permettre de générer différents changements. Le poids sera plus équilibré, l’animal aura plus d’énergie, moins de soucis de santé, etc. C’est donc un changement qui peut nécessiter quelques efforts, mais qui fera toute la différence dans le quotidien de son animal.

