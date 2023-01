Le champions de rallye automobile connu pour ses drifts et ses prises de vitesse, est mort dans un accident de motoneige dans l’Utah.

Ken Block s’est tué ce lundi 2 janvier dans l’Utah, rapporte le site TMZ. Le pilote de rallye américain qui était connu pour ses nombreuses vidéos de sport extrême, est mort tragiquement dans un accident de motoneige.

Les détails sur les circonstances du drame ne sont pour le moment pas connues. De son côté, le bureau du shérif du comté de Wasatch, a déclaré que le pilote « roulait avec un groupe mais était seul lorsque l’accident s’est produit ».

La mort du pilote a été annoncée sur les réseaux sociaux par son équipe : « Ken était un visionnaire, un pionnier et une icône. Et surtout, un père et un mari. il nous manquera incroyablement. » peut-on ainsi lire.

Quelques heures avant le drame, Ken Block avait publié une photo de son ranch recouvert de neige. Sur le même cliché, on peut également-y voir les motoneiges.

Toujours selon le site TMZ, le pilote a été déclaré mort sur place à la suite des importantes blessures dont il a été victime suite à cet accident. De nombreux internautes lui ont rendu hommage sur les réseaux sociaux.

Ken laisse derrière lui sa femme Lucy et ses trois enfants.

Jérémy Renard