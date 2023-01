Invitée ce dimanche 1er janvier dans l’émission « Un Dimanche à la Campagne » sur France 2, la chanteuse Camille Lellouche s’est confiée sur son passé avec l’alcool.

Actrice, humoriste et chanteuse française, Camille Lellouche se fraie une place dans le monde du show-business. En duo avec Grand Corps Malade, elle reçoit en 2021 une Victoire de la chanson originale pour son titre « Mais je t’aime ». En 2022, elle foule le plancher du Marrakech du Rire aux côtés de Jamel Debouze. Actrice dans les films « Grand Central » et « Planetarium » de Rebecca Zlotowski, elle tient également l’un des rôles principaux du film « Happy Nous Year » de Frank Bellock, actuellement diffusé sur Netflix.

Elle commence réellement sa carrière en 2014, grâce à ses performances humoristiques et musicales sur YouTube, et sa participation à The Voice en 2015.

Chantant dans des pianos-bar, elle explique à l’époque avoir eu des difficultés à se séparer de l’alcool.

« Je sors beaucoup trop, je chante dans des pianos-bar, mais surtout je bois beaucoup trop parce que je suis malheureuse. Je le dis, je n’ai aucun problème avec ça. » se confiant à cœur ouvert sur le plateau.

La chanteuse et humoriste avait été victime de violences conjugales pendant deux ans

La chanteuse dit s’en être sortie aujourd’hui grâce à sa famille, dont elle est très proche. « J’ai vu tous ces gens qui m’ont laissé, et ceux qui étaient là, c’était ma mère et mon frère ».

Maman d’une petite fille, elle a également confié dans Sept à Huit en 2021 avoir été battue pendant deux ans par son compagnon. Elle le dénonce dans une de ses chansons « N’insiste pas ».

Munie d’une grande force et de l’amour de son entourage, il reste à Camille Lellouche une grande carrière artistique à poursuive, dans l’espoir de briser des silences et faire partager son courage à travers ses paroles.

« N’insiste pas », Camille Lellouche, Youtube

Johana Bailly