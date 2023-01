Jacques et Thomas Dutronc annoncent l’arrêt de leur tournée ce mercredi 21 décembre.

Père et fils chanteurs, Jacques et Thomas menaient une tournée nationale en 2022, lorsque Jacques Dutronc décide de tout arrêter. Membre incontournable des Vielles Canailles, avec Eddy Mitchell et Johnny Hallyday, Jacques connaît la célébrité dans les années 70. À presque 80 ans, le chanteur faisait son grand retour sur scène avec son fils.

La tournée devait durer jusqu’en février 2023, mais Thomas, fils de Françoise Hardi a annoncé récemment que l’aventure s’arrêtait ici.

« Ça s’arrête parce que mon père préfère arrêter maintenant. C’est son genre de ne pas en faire trop, il préfère se faire rare et tout ça. », explique le fils Dutronc au micro de RTL.

Leur dernier concert aura donc eu lieu le 21 décembre à Paris Bercy, un pied de nez de l’interprète du titre « J’aime plus Paris ».

Les Cactus, Dutronc & Dutronc/Youtube

Johana Bailly