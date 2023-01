Au Cameroun, tout comme sur tout le continent africain, le football occupe la place la plus importante par tous les sports, et son histoire a commencé dans les années 1920. Tous les matchs se passant entre les clubs camerounais ou avec la participation de l’équipe nationale du Cameroun sont disponibles sur http://1xbet.cm/ pour des paris.

Le premier club de football au Cameroun a été fondé par George Goethe en 1924 et il portait le nom du Club athlétique du Cameroun.

Ensuite, dans les années 1950 les premiers sportifs nés au Cameroun ont pris part au championnat de France de foot. C’est un peu plus tard, en 1959 que la Fédération camerounaise de football est apparue et en 1961 un championnat national de foot a été créé dans le pays. Dans ce cas, il est impossible de laisser sans attention le premier match officiel du Cameroun qui s’est déroulé le 13 avril 1960 contre la Somalie française. Ce n’est pas seulement le premier match de l’histoire, mais également la plus large victoire de l’équipe du Cameroun 9-2. En utilisant 1xBet il est possible aujourd’hui aux internautes modernes de pronostiquer les résultats de tous les matchs auxquels l’équipe nationale du Cameroun prend part.

En parlant des stars de l’équipe nationale ainsi que du football au Cameroun, il est impossible d’ignorer de tels noms comme Roger Milla et Thomas Nkono. Sur le site 1xbet.cm/line/football – meilleurs paris sur le football peuvent être effectués par les internautes sur les matchs avec la participation des clubs où ces joueurs ont joué.

Quand on parle de Roger Milla, il est nécessaire de souligner qu’il est le premier vainqueur du Ballon d’or africain de France Football en 1976. Il l’a remporté encore une fois dans quatorze ans, en 1990. Il est également de noter que:

le même titre a été obtenu par le Camerounais Thomas Nkono en 1979 et 1982. Il est considéré comme un des meilleurs gardiens de but du monde;

parmi les meilleurs représentants de l’équipe nationale camerounaise au cours des années, il est nécessaire de nommer aussi Rigobert Song (137 participations);

Samuel Eto’o a marqué le plus grand nombre de buts pour l’équipe nationale du Cameroun – 56 buts pendant 118 jeux.

Les internautes modernes peuvent placer leurs meilleurs paris sur les matchs de football via 1xBet auxquels l’équipe nationale de foot camerounaise prend part.