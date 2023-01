Ce mardi 3 janvier, près de 100 000 transactions ont été effectuées par erreur par l’application Île de France Mobilité.

Une erreur technique de l’application qui coûte chère. 35 000 ont été prélevés de manière consécutive, après avoir rechargé leur abonnement sur l’application, relate Le Parisien.

La RATP menait depuis plusieurs mois une politique écologique, tentant de faire disparaître complètement les tickets de métro aux profits des applications virtuelles de rechargement via le téléphone portable.

Une mission à qui cet incident fait de l’ombre. Le magazine Libération rapporte de son côté que non seulement les usagers ont été prélevés quatre, voir cinq fois de suite, et que l’abonnement Navigo ne se serait pas activé pour prendre les transports en commun parisiens. Nombreux d’entre eux ont fait part de leur mécontentement sur les réseaux sociaux.

De plus, Valérie Pecresse annonçait « Une hausse inévitable du pass Navigo » pour 2023.

Dans un message publié ce 3 janvier sur Twitter, Ile-de-France Mobilité a reconnu qu’un incident avait été signalé sur son application concernant « l’achat de titre » précisant que les « équipes travaillent à sa résolution dans les plus brefs délais. ».

Un incident qui semble désormais être résolu, a ajouté plus tard IDF Mobilités : « Incident terminé. Les remboursements se feront automatiquement sans besoin de passer par le SAV de l’app. Vous pouvez à présent recharger votre passe sans soucis. Nous sommes sincèrement désolés pour cette erreur et mettons tout en œuvre pour que cela ne se reproduise plus. » peut-on ainsi lire sur le compte Twitter officiel du réseau Île-de-France Mobilités

