Le Président de la Fédération française de foobtall, Noël Le Graët, va téléphoner à Zinedine Zidane après ses propos honteux envers l’ancien porteur du numéro 10 et champion du monde de 98.

Dans une déclaration auprès de l’AFP ce lundi, Noël Le Graët a reconnu « des propos maladroits » envers Zinedine Zidane après avoir déclaré ce dimanche sur RMC, en avoir « rien à secouer » si ce dernier venait à partir au Brésil pour gérer son équipe internationale.

« Ça m’étonnerait qu’il parte là-bas. Mais il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas, a-t-il déclaré ce dimanche avant d’ajouter : « Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier (…) Est-ce que ça ferait mal au cœur qu’il aille là-bas ? Moi, je n’en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. » avait ainsi déclaré Noël Le Graët.

Le Graët va téléphoner à Zidane pour s’excuser de vive voix !

Suite aux propos du président de la FFF, de nombreux internautes et joueurs (notamment de l’équipe de France) s’étaient rapidement indignés sur les réseaux sociaux.

Ce lundi, Noël Le Graët a reconnu que ses propos ont créer un malentendu concernant Zinédine Zidane, à qui il tient « à présenter (ses) excuses » personnelles, comme il l’a rappelé auprès de l’Agence France Presse.

« Je tiens à présenter mes excuses pour ces propos qui ne reflètent absolument pas ma pensée, ni ma considération pour le joueur qu’il était et l’entraîneur qu’il est devenu. » a ainsi déclaré le président de la FFF ce lundi.

Selon nos confrères du Parisien, Noël Le Graët devrait même prochainement téléphoner à Zinedine Zidane afin de lui présenter ses excuses de vive voix.