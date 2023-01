Des propos surréalistes du Président de la FFF qui interviennent au lendemain de l’officialisation de la prolongation du sélectionneur Didier Deschamps.

Ce dimanche sur RMC, Noël Le Graët était invité à réagir sur la prolongation de Didier Deschamps qui a annoncé la veille, avoir été prolongé par la Fédération Française de l’Equipe de France, jusqu’en 2026.

Les journalistes de la chaine qui ont joint le président de la FFF par téléphone, lui ont alors demandé ce qu’il pensait sur le faite que Zinedine Zidane pourrait prochainement être amené à gérer l’équipe du Brésil. Et la réponse de Noël Le Graët est toutefois très surprenante :

« Ça m’étonnerait qu’il parte là-bas. Mais il fait ce qu’il veut, ça ne me regarde pas, a-t-il déclaré ce dimanche avant d’ajouter : « Je ne l’ai jamais rencontré, on n’a jamais envisagé de se séparer de Didier (…) Est-ce que ça ferait mal au cœur qu’il aille là-bas ? Moi, je n’en ai rien à secouer. Il peut aller où il veut ! Il peut aller où il veut, dans un grand club, une sélection, j’y crois à peine en ce qui le concerne. Si Zidane a tenté de me joindre ? Certainement pas, je ne l’aurais même pas pris au téléphone. »

Des propos forts qui n’ont pas manqué de faire réagir de nombreuses personnalités du ballon rond.

Déclarations à nouveau hors sol avec en prime cette fois un manque de respect honteux, qui nous heurte tous, à une légende du foot et du sport : un "président" de la première fédération sportive de France ne devrait pas dire ça.

Des excuses pour ce mot de trop sur Z.Zidane svp. https://t.co/FUdE76nBz0 — Amélie Oudéa-Castéra (@AOC1978) January 8, 2023

A commencé par l’attaquant de l’Equipe de France, à savoir Kylian Mbappé qui a écrit sur son compte Twitter : « Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… »

Zidane c’est la France, on manque pas de respect à la légende comme ça… 🤦🏽‍♂️ — Kylian Mbappé (@KMbappe) January 8, 2023

Le footballeur Djibril Cissé a quant à lui réagi avec une photo avec pour légende : « Moi quand j ai entendu les propos de le Graët. »

Moi quand j ai entendu les propos de le Graët pic.twitter.com/FYimBk1wpf — Djibril Cisse (@DjibrilCisse) January 8, 2023

Noël Le Graët pensait pourtant à Zinedine Zidane pour succéder à Didier Deschamps

Dans une interview qu’il donnait à RTL le 15 févr. 2021, Noël Le Graët avait pourtant affirmé qu’il entretenait de bons rapports avec Zinedine Zidane et qu’il aurait nommé le champion du monde de 98 en tant que successeur de Didier Deschamps : « Si Didier arrêtait, et si j’étais encore en place, la première personne que je verrais c’est Zidane ! »