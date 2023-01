Le champion du monde de 2022 a annoncé sa retraite internationale après avoir brillé en équipe de France durant plusieurs années et rapporté une deuxième étoile au maillot des bleus.

Dans une interview accordée à L’Équipe, Hugo Lloris, a annoncé qu’il mettait fin à sa carrière internationale à l’âge de 36 ans.

Le recordman avec 145 sélections a ainsi fait savoir qu’il ne porterait plus le maillot national.

« Il arrive un moment où il faut savoir passer la main. Je n’ai pas envie de m’approprier la chose, j’ai toujours dit et répété que l’équipe de France n’appartenait à personne, et on doit tous faire en sorte que cela soit le cas, moi le premier. Je pense que derrière, l’équipe est prête à continuer, il y a également un gardien qui est prêt (Mike Maignan). » a ainsi déclaré Hugo Lloris à nos confrères.

Hugo Lloris peut-être fière de son parcours, en ayant largement contribuer à la victoire de la France en 2018 face à la Croatie, permettant ainsi aux bleus de soulever leur deuxième coupe du Monde. Le capitaine des bleus espérait ainsi pouvoir partir en retraite internationale avec une troisième étoile au maillot mais la dernier match joué contre l’Argentine en finale de coupe du monde de 2022 au Qatar en aura décidé autrement.

Notre gardien et capitaine 𝙃𝙪𝙜𝙤 𝙇𝙇𝙊𝙍𝙄𝙎 prend sa retraite internationale 🔚



🇫🇷 145 sélections (recordman)

©️ 121 capitanats (recordman)

🏆 Champion du Monde 2018

🥇 Vainqueur de la Ligue des Nations 2021



Une Légende 🙌

Bravo et MERCI pour tout Hugo 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/4kK41iAyt3 — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 9, 2023

Le sélectionneur de l’équipe de France, Didier Deschamps, a quant à lui réagi après l’annonce du joueur. Dans un communiqué, ce dernier a déclaré :

« Hugo a décidé de se retirer alors qu’il est encore au sommet de son art. Il m’a fait part de sa réflexion et sa décision il y a quelques jours. Je dois, nous devons, la respecter même s’il avait encore toute sa place dans notre équipe, comme il l’a démontré lors de la dernière Coupe du monde, à Doha. Un très grand serviteur de l’équipe de France tire sa révérence et je veux saluer son parcours exceptionnel. Au-delà de tous les records que son talent et son professionnalisme lui ont permis de battre, au-delà du rôle essentiel qui a été le sien dans nos plus belles conquêtes, la Coupe du monde 2018, la Ligue des nations 2021, dans nos plus beaux parcours, la finale de l’Euro 2016 et celle de la Coupe du monde 2022. Hugo est une personne remarquable sur le plan humain. Il était capitaine quand je suis devenu sélectionneur en 2012, je lui ai maintenu le brassard et je n’ai jamais eu à le regretter, bien au contraire. Hugo a une très haute idée de l’équipe de France, il a toujours été tourné vers le collectif, il l’a toujours mis en avant, parfois même à son détriment. Ce fut un bonheur et un honneur pour moi d’être son entraîneur. Je souhaite à tous les entraîneurs d’avoir des joueurs comme lui à diriger. Hugo a tout mon respect et ma gratitude. Je lui souhaite d’être heureux. Un grand merci Hugo pour avoir si bien représenté ton pays. »