Pagaille ce vendredi chez les utilisateurs de Microsoft Windows à la suite d’un bug qui pourrait être lié à la dernière mise à jour de Microsoft Defender, qui fait disparaître les icônes et les raccourcis d’applications dans la barre de recherche Windows.

Ce vendredi 13 janvier, plusieurs techniciens informatique ont signalé un bug affectant les utilisateurs de Windows 10 et 11 via la plateforme Reddit.

Ces derniers ont constaté que plusieurs de leurs icônes et raccourcis d’applications avaient brutalement disparu de leur bureau ou n’étaient plus visibles dans leur barre de tâches ainsi que dans le menu Démarrer. Certains usagers ont pu voir leur application Google Chrome ou leur Suite Office Microsoft désinstallé.

Un bug qui pourrait être lié à la dernière mise à jour de Windows Défender

« Nous avons récemment intégré notre domaine à Defender for Endpoint et nous avons eu un certain nombre de rapports ce matin selon lesquels leurs raccourcis de programme (Chrome, Firefox, Outlook) ont tous disparu après un redémarrage de leur machine, ce qui s’est également produit pour moi aussi. » a déclaré un informaticien sur la plateforme Reddit.

Il semblerait effectivement que les règles Microsoft Defender ASR suppriment les icônes et les raccourcis d’applications de la barre des tâches.

Un autre technicien informatique a de son côté affirmé que le problème pouvait être lié à la dernière mise à jour de Windows Defender, à savoir, la version 1.381.2140.0. Ce dernier précise que « tous les raccourcis situés ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs seront supprimés instantanément »

Microsoft travail actuellement à la résolution du problème

De son côté, Microsoft a réagi au problème, expliquant qu’il travaillait actuellement à la résolution de ce problème qui semble être mondial.