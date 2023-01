Le drone est une innovation qui a révolutionné bien de secteurs d’activité. Le déploiement de cette technologie a fait émerger de nouveaux métiers. Ces postes exigent un savoir-faire spécifique ainsi qu’une parfaite maitrise technique. Il n’existe pas encore, à ce jour, de filière spécifique pour les métiers du drone. Cependant, des centres de formation spécialisés suggèrent des formations de télépilotage de drone.

Télépilote de drone, un métier prometteur

Des structures dédiées comme ce centre de formation aux métiers du drone suggèrent des programmes d’apprentissage spécialisés. Les formations se répartissent en différentes sessions dont des cours théoriques. Ces séances permettent aux apprenants d’assimiler la mécanique, les différentes techniques ainsi que les réglementations de vol des drones. Des sessions pratiques de vol sont également au programme. En outre, des formations en télépilotage de drone orientées vers des secteurs spécifiques comme l’immobilier sont disponibles.

Maîtriser le pilotage d’un drone constitue un véritable atout à l’ère du digital. De plus, le professionnel en pilotage de drone peut aspirer à travailler dans différents secteurs. En effet, l’aéronef high tech a conquis tous les domaines d’activité. Les spécialistes et les grandes enseignes œuvrant dans des filières très variées rivalisent de technologie et de savoir-faire pour concevoir des drones toujours plus évolués. Les recherches visent à étendre les fonctionnalités des drones et/ou optimiser leurs performances pour révolutionner les domaines dans lesquels ils sont destinés à intervenir. Les métiers du drone constituent donc des emplois d’avenir.

Les domaines d’application du drone

Le drone est un aéronef sans pilote. L’appareil dispose d’un système de commande automatique ou est dirigé à distance par un pilote grâce à une télécommande dédiée. Originalement conçu pour le domaine militaire, le drone a conquis, ces dernières années, tous les domaines d’activité. L’outil est notamment devenu :

Un objet de loisirs pour les particuliers

Il existe notamment des drones dédiés à un usage personnel et ludique. Ces appareils servent notamment pour réaliser des séances de survol. Attention, l’usage du drone civil pour le vol de loisirs est régi par des réglementations strictes.

Un véritable outil de travail pour les collectivités

Le drone est notamment utilisé pour l’aménagement du territoire dans le cadre de la réalisation des cadastres, pour le géo-référencement des sites, pour la surveillance de sites difficiles d’accès voire inaccessibles, pour la gestion des espaces verts, des monuments et des établissements de caractère, pour l’acheminement de marchandises divers ou objets vers un site inaccessible et bien d’autres services techniques,

Un équipement professionnel à part entière

Le drone optimise les activités des entreprises dans différents secteurs comme :

l’audiovisuel: le drone a grandement révolutionné le domaine de la photographie et de la vidéo. L’équipement permet notamment aux spécialistes de réaliser des images de vue aérienne,

la construction : le drone est utilisé en bâtiment et travaux publics et en génie civil pour la cartographie, pour le suivi des chantiers, etc,

l’immobilier : le drone est utilisé par les professionnels de l’immobilier pour optimiser les présentations visuelles des biens. Des images soignées valorisent considérablement les biens immobiliers et contribuent, ainsi, à la réussite des projets,

l’agriculture : le drone sert à surveiller les cultures, à répandre les produits divers dans les champs avec une précision parfaite, à identifier des nids d’insectes destructeurs et autres envahisseurs. En outre, les zones de culture s’étendent généralement sur une surface importante que les agriculteurs n‘ont pas la possibilité de parcourir. Le drone leur sert, alors, pour avoir une vue d’ensemble sur leurs terres et l’évolution de leurs cultures. En outre, certains terrains sont difficiles d’accès,

la logistique : le drone assure le transport de matériel, l’acheminement d’équipements, de marchandises divers d’un point à un autre. De grandes entreprises de logistique travaillent actuellement sur le développement de drones high tech capables d’effectuer les livraisons à une adresse exacte suivant des données pré enregistrées dans un système dédié.

Cette liste n’est pas exhaustive. Les drones interviennent dans d’autres secteurs d’activité comme le domaine maritime, l’énergie, l’environnement, etc.

