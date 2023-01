Le groupe So Floyd part en tournée dans toute la France au travers de 17 dates, dont un passage à la salle Pleyel de Paris le 10 février prochain.

Sur scène, le groupe So Floyd interprétera les plus grands titres à succès du groupe Pink Floyd. De « Money » à « Learning to Fly » en passant par « Another Brick In The Wall » ou encore « Shine On You Crazy Diamond », vous pourrez ainsi revivre les musiques les plus populaires de la carrière du groupe britannique.

Dates de la tournée française :

4 Février 2023 – Zénith de Toulon

9 Février 2023 – Théâtre Yerres

10 Février 2023 – Salle Pleyel Paris

11 Février 2023 – Zénith de Rouen

9 Mars 2023 – Zénith de Clermont-Ferrand

10 Mars 2023 – Summum de Grenoble

11 Mars 2023 – Zénith de Saint-Etienne

16 Mars 2023 – Zénith de Montpellier

17 Mars 2023 – Zénith de Toulouse

25 Mars 2023 – La Palestre, Le Cannet

5 Avril 2023 – L’Axone de Montbéliard

6 Avril 2023 – Zénith de Strasbourg

7 Avril 2023 – Le Galaxie d’Amnéville

11 Mai 2023 – Le Liberté de Rennes

12 Mai 2023 – L’Amphitéa d’Angers

13 Mai 2023 – L’Acclameur de Niort

14 Mai 2023 – Le Zénith d’Orléans

Pour accéder à la billetterie de la tournée, rendez-vous ici.