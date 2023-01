Le site de jeux de casino https://www.paridirect.com/ ne cesse d’étoffer son offre de jeux, et c’est d’autant plus vrai, en ce qui concerne les jeux de la série récente Drops and Wins, grâce au fournisseur de logiciel Pragmatic Play, l’un des plus perfectionnés du marché, très axé sur le jeu responsable et la promotion du bien-être social.

Drops&Wins, qu’est-ce que c’est ?

Le concept Drops&Wins n’est apparu qu’en janvier 2020, au début de la crise sanitaire, et cette coïncidence a peut-être apporté de l’eau à son moulin. En effet, c’est sûrement, le jeu le plus populaire actuellement. Mais ce succès n’est pas dû qu’aux circonstances.

Le principe veut que n’importe quel participant à un tournoi peut, à tout moment, être l’heureux lauréat d’un prix qui lui est attribué sans conditions préalables.

Souvent, le casino constitue une cagnotte, valable durant une certaine période de promotion, qui sera redistribuée en une multitude de prix à gagner, selon l’effet « feu d’artifice ».

Feront partie du mode de sélection les jeux préférés des joueurs, pour leur permettre de s’y exprimer pleinement.

Grâce à une interface utilisateur sur laquelle surfer facilement, le joueur peut trouver instantanément sa place dans le classement.

Fêter le Jour des morts, un Drops&Wins selon le rite mexicain

Le paradoxe de Muertos Multiplier Megaways, est qu’on ne fait qu’augmenter ses chances de bonus en un jour qui devrait nous inspirer la terreur. Or, c’est aussi un jour de réjouissances, pour les Mexicains. Nous apprenons de ce moment fatidique, que les âmes défuntes viennent rendre visite aux vivants et cette connexion inquiétante fait de ces 24h une journée très spéciale.

Pragmatic Play s’est lancé dans l’exploration des mystères de ce temps suspendu entre la vie et la mort, en démultipliant les surprises pour le plus grand bonheur des joueurs, qui adorent ce mélange de frisson et d’adrénaline, où ne distingue plus le plaisir (du gain) et la peur (des fantômes).

Les racines aztèques de fêtes centre-américaines fascinantes

Ce thème de la visite des morts parmi les vivants devient de plus en plus prisé par le jeune public des jeux en ligne. C’est sûrement qu’il est parmi les plus impressionnants pour l’esprit qui se laisse hanter par son propre jeu.

Cette fête s’exprime sous différents visages à travers le monde. L’Amérique en général et le Mexique en particulier ont indirectement subi les influences africaines, par le relais des Caraïbes, où les esclaves venus d’Afrique étaient débarqués. Mais, si on pourrait y voir une lointaine parenté avec la pénétration vaudoue en Louisiane, ici, c’est le métissage entre la culture espagnole et celle antérieure des Aztèques, qui prédomine. Elle était célébrée deux fois au mois d’août, pour les enfants (Miccaihuitontli), pour les adultes (Hueymiccalhuitl), à 20 jours d’intervalle.

Démultiplier les sensations fortes

Il existait déjà une version précédente de ce « Dia de Los Muertos », mais ici, Pragmatic Play s’est surpassé pour porter l’atmosphère, à la fois mortifère et pleines de révélations et de cadeaux à son paroxysme. Derrière la grille de jeu 5X4, qui occupe pas mal de place sur l’écran, on aperçoit un cimetière plutôt effrayant, sous une luminosité qui crée encore plus de confusion.

Mais le rouleau nous jette plutôt dans une atmosphère de fête, par l’intermède de la bande-son de Mariachi interprétant des airs de Jazz qui mêlent le Mexique au climat de la Nouvelle-Orléans. Peu importe le vin mexicain, ou la Tequila pourvu qu’on ait l’ivresse! Et, en effet, Pragmatic Play n’a pas lésiné sur le dosage : il tombe des jeux et des promotions comme s’il en pleuvait, sans pour autant contraindre le visiteur à s’engager à tout prix.

Une voie royale pour engranger des millions ?

Celui qui, envoûté par l’ambiance, se laisse entraîner dans cette danse, à la fois macabre et joyeuse jusqu’à l’outrance, a toutes les chances de faire partie des millionnaires fous de joie, qui ressortiront de ce voyage au pays des morts.

Des dizaines d’autres Drops&Wins à portée des aventuriers

¨Pour être de la fête, il faut entrer dans la danse et s’inscrire sur le site, vouloir résolument tenter sa chance. Citons quelques divertissements de première main, proposés par Pragmatic Play, comme :

La série « Gold » : Mustang Gold, Wolf Gold, Wild West Gold,

Sweet Bonanza

Les « John Hunter » (and the book of Tut, and the Tomb of the Sarab Queen, etc.)

Madame Destiny Megaways

Wild, Wild Riches

Au total, la gamme de jeux Drops&Wins de Paridirect comporte pas moins de 52 possibilités différentes, comme un jeu de cartes, qui constitue autant d’atouts pour décrocher le gros lot.