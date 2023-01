La chanteuse américains âgée de 64 ans va faire son grand retour sur scène pour fêter ses 40 ans de carrière.

Madonna prête à remonter sur scène pour le plaisir de ses fans. C’est en tout cas ce que révèle le média britannique The Sun.

A 64 ans, celle que l’on surnomme la reine de la pop réserve selon le tabloïd anglais, une rétrospective de ses plus grands hits lors d’une tournée qui devrait débuter dans les mois à venir. Si pour le moment aucunes dates de tournée n’ont été annoncées par les équipes de la chanteuse, nos confrères de BFMTV font savoir que Madonna pourrait se produire les 12 et 13 novembre prochain à l’Accor Arena de Paris.

Les premières informations concernant les dates de tournée de la chanteuse devraient être diffusées ce mardi en fin d’après-midi. Toujours selon les informations de BFMTV, la reine de la pop devrait également se produire à Londres à l’O2, les 14 et 15 puis les 17 et 18 octobre 2023. D’autres villes comme Milan, Rom sont concernées par le passage de la chanteuse dans le cadre de cette tournée inédite qui devrait également être présente en Amérique du Nord et Amérique du Sud.

Notons que ce lundi, Madonna a supprimé toutes les publications sur son compte Instagram. Est-ce un nouveau coup de marketing pour annoncer le début de sa tournée ? La réponse dans les prochaines heures.