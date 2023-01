Sex-symbol sur les écrans dans les années 1950, l’actrice est décédée au milieu d’escroqueries et de procès.

Gina Lollobrigida est principalement connue en France pour ses rôles dans « Fanfan la tulipe » aux côtés de Gérard Philippe et « Notre-Dame de Paris », où elle interprète Esméralda.

Elle perce dans un même temps à Hollywood avec le film « Trapèze », donnant la réplique à Burt Lancaster et remporte de nombreux concours de beauté en Italie.

Lorsque sa gloire s’est essoufflée, l’actrice s’est tournée vers la photographie et la sculpture, n’hésitant pas à se tourner vers une nouvelle vie.

À 90 ans, elle remporte son étoile sur Hollywood Boulevard.

Selon le journal Le Point, les dernières années de sa vie furent moins brillantes. Entremêlées de procès et d’escroqueries, l’actrice confie un triste et dernier message à ses proches : « Laissez-moi vieillir et mourir en paix… »

En effet, son fils et son ex-mari ont entamé de longues procédures judiciaires contre l’ex-jardinier de l’actrice, devenu homme à tout faire dans sa maison. Accusé de la « dépouiller », le jardinier lui aurait détourné beaucoup d’argent. La famille l’attaque pour « abus de faiblesse » et demande une expertise psychiatrique pour Gina, qui la fait mettre sous tutelle.

« Je ne mérite pas ça, je n’ai rien fait de mal. » se confie-t-elle à une chaîne italienne, « à mon âge, je devrais jouir d’un peu de paix, et ce n’est pas le cas. »

L’actrice est partie en pleine procédure, à bout de force. Désormais sa famille va se battre pour son héritage.