Fusillade en Californie : Le suspect est mort

Le suspect de la fusillade qui a eu lieu samedi soir dans un dancing à Monterey Park en Californie est mort.

L’homme recherché pour le meurtre de dix personnes samedi dans un dancing à Monterey Park, en Californie, a été retrouvé mort dimanche 22 janvier dans une camionnette.

Le suspect se serait suicidé après avoir été arrêté pour un contrôle routier. Les forces de l’ordre avaient encerclé sa camionnette dans un parking de Torrance, à environ à environ quarante minutes de route de Monterey Park

Le suspect est un homme de 72 ans, Huu Can Tran, identifié comme le tireur présumé, rapporte le Los Angeles Times. Les dix victimes sont cinq hommes et cinq femmes, elles ont été déclarées mortes sur les lieux et étaient « probablement » toutes d’origine asiatique, a précisé Robert Luna, le shérif du comté de Los Angeles. Il a ajouté que les enquêteurs n’avaient pas encore identifié les victimes et ne connaissaient pas leur âge. Selon lui, sept des dix blessés se trouvaient, dimanche, toujours à l’hôpital.

Il s’agit de la fusillade la plus meurtrière dans le pays depuis qu’un homme armé a tué 22 personnes en mai, dans une école primaire d’Uvalde, au Texas.

Les Etats-Unis se voient encore payer le prix de cet accès si facilité des citoyens aux armes à feu sur le territoire. Ce même samedi soir, en Louisiane, dans le sud-est du pays, 12 personnes ont été blessées par balles dans une discothèque, selon des médias locaux.