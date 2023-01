C’est une phrase du ministre Franck Riester qui n’est pas passée inaperçue aux yeux des téléspectateurs sur La Chaîne Parlementaire ce lundi 23 janvier 2023.

Invité sur le plateau de l’émission Audition publique sur LCP, le Ministre chargé des Relations avec le Parlement, Franck Riester, a reconnu que la réforme des retraite pénalisait les femmes sur le report de départ de l’âge légal à la retraite.

« Les femmes, pour pouvoir atteindre leur durée de cotisation, utilisent notamment des trimestres validés par enfant (…) Évidemment si vous reportez l’âge légal à 64 ans, elles sont un peu pénalisées. » a-t-il déclaré.

« On a jamais dit que tout le monde était gagnant ! » Franck Riester sur le plateau de LCP – 23 Janvier 2023

Puis au cours de l’interview, le Ministre a poursuivi : « On a jamais dit que tout le monde était gagnant. On demande un effort aux français pour pouvoir équilibrer notre système de retraite. »

Un discours qui ne risque pas d’apaiser les tensions autour de cette réforme qui intervient au cours d’une période particulièrement compliquée pour les français qui doivent déjà faire face à de nombreuses à la crise énergétique qui touche la France de plein fouet.

Dans l’étude d’impact publiée ce lundi, celle-ci confirme que les femmes seront beaucoup plus touchées que les hommes sur la réforme des retraite et le report de l’âge de départ à l’âge de 64 ans. Ces dernières devront travailler en moyenne 7 mois de plus tandis que les hommes devront avoir travaillé 5 mois de plus.