[TEST] Forspoken : que vaut le nouvel open world magique de Square Enix ?

Le jeu Forspoken / Via CP Square Enix

Dans ce nouveau titre exclusivement dédié à la Playstation 5, on y incarne une jeune femme du nom de Frey qui risque de voir sa vie (misérable) chamboulée du jour au lendemain… Nous l’avons testé !

Sorti ce mardi 24 janvier, Forspoken est un jeu vidéo de type action-RPG développé par Luminous productions et édité par Square Enix.

De la rue à la sorcellerie

Dans ce nouveau titre exclusivement PS5, vous y incarnez le personnage de Frey Holland, une jeune femme âgée de 21 ans et orpheline qui vit à New-York et qui fait face à la justice américaine pour avoir commis quelques délits. La vie de la jeune femme va toutefois basculer un soir alors qu’elle se retrouve à la rue après être parvenue à s’échapper de son appartement en proie aux flammes avec son chat Homère.

Frey Holland va croiser la route d’un mystérieux bracelet d’or qui va la transporter dans un monde fantaisie. Et c’est ainsi que débutera votre véritable aventure.

Dans Forspoken, vous évoluerez dans un monde ouvert où les dangers peuvent survenir à tout moment. Frey Holland devra résoudre de mystérieuses énigmes, combattre d’importantes créatures et sauver différents protagonistes pour tenter de percer les mystères du nouveau monde dans lequel elle évolue et parvenir à retrouver le chemin de son ancienne vie.

Fort heureusement, la jeune femme pourra compter sur son nouveau compagnon de route qui a pris possession d’elle, à savoir son bracelet magique répondant au nom de Krav. Ce dernier aura pour rôle de l’aiguiller dans son aventure et faire face aux imposants monstres que pourra croiser Frey tout au long de son périple.

Square Enix

Des combats intenses et rapides

Comme nous vous l’expliquions plus haut, notre héroïne sera dotée de pouvoirs magiques acquis grâce à son bracelet lui seront très utiles pour combattre les différentes créatures du jeu. Le joueur disposera de plusieurs combats qu’il pourra faire évoluer au fur et à mesure de sa progression. Des pouvoirs qu’il pourra apprendre grâce à de nouveaux objets acquis trouvés sur votre route.

Autant vous dire qu’il vous faudra être très attentif à tous les items que vous serez amenés à croiser tout au long de votre parcours pour pouvoir ainsi améliorer vos sorts mais pas que. Votre personnage pourra également se fabriquer un nouvel équipement en fonction des composants que vous aurez trouvé tout au long de votre aventure.

Après une bonne prise en main (pas toujours évidente au départ), vous pourrez remarquer que votre personnage à la possibilité de se déplacer rapidement grâce à une compétence acquise en tout début de jeu. Ce déplacement rapide a pour objectif d’être très réactif sur les phases de combat mais aussi lorsque vous escaladez différentes zones. Un atout qui vous sera essentiel tout au long de votre aventure.

Square Enix

Votre personnage disposera d’une interface pour la partie sort avec une roue permettant de switcher rapidement de l’un à l’autre. Au fur et à mesure de votre progression, la jeune femme pourra acquérir de l’expérience qui lui permettra de débloquer de nouvelles compétences. Près d’une cinquantaine de sorts pourront être débloqués tout au long de votre aventure.

Pendant les phases de combat, vous pouvez choisir de cibler une créature et de switcher sur une autre à tout moment pour lui infliger de dégâts. Comme je le disais un peu plus haut, le gameplay n’est pas du tout évident lors des premiers combats mais une fois les mécaniques acquises, les phases de combat deviennent beaucoup plus intéressantes.

Côté graphisme, le jeu est tout simplement sublime et très fluide. Lors du lancement de la partie, il vous sera par ailleurs demandé de choisir ce que vous souhaitez comme type de rendu. Vous aurez ainsi le choix de miser tout sur la qualité ou encore sur les performances du jeu.

Le scénario est très bien ficelé et comme dans tout bon open-world, vous aurez la possibilité d’avancer dans l’histoire principale du jeu tout en réalisant des quêtes annexes tout au long de votre parcours. Parfois il est possible que vous fassiez face à des créatures bien trop puissantes par rapport à votre niveau de jeu actuelle et vous devrez donc tout simplement fuir si vous ne voulez pas finir en morceaux.

Square Enix

Pour Terminer