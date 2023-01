De nombreux pays en développement ont sans aucun doute connu leur lot de difficultés économiques. Certaines de ces nations ont des monnaies fiduciaires instables et peu fiables. Par conséquent, elles adoptent le Bitcoin pour voir si la crypto-monnaie peut stimuler leur croissance économique. Parmi les pays qui ont légalisé le Bitcoin en tant que monnaie légale figurent le Salvador et la République centrafricaine. De plus en plus de personnes affluent sur des plateformes À Propos de la plateforme pour acheter et vendre cette crypto-monnaie. Même le Honduras, l’une des économies les plus robustes et les plus dynamiques d’Amérique centrale, a adopté le Bitcoin.

Le Honduras est peut-être la dernière nation à surprendre certains experts en adoptant le Bitcoin. Cette économie a connu quelques difficultés, et l’introduction du Bitcoin pourrait aider à les résoudre. En 2018, environ 16,5% des Honduriens survivaient avec pas plus de 1,90 dollar par jour. Cependant, des catastrophes naturelles, dont deux ouragans, ont touché le pays, exacerbant le nombre d’individus en situation de pauvreté. De plus, la pandémie de Covid-19 a affecté l’économie de ce pays. Le taux de pauvreté est passé à 73% en 2021, et le taux d’extrême pauvreté a atteint 5 %. Il s’agit du taux de pauvreté le plus élevé dans ce pays depuis 2005.

Les raisons des difficultés économiques

La plupart des pays en développement qui ont adopté le Bitcoin dépendent du commerce et de l’agriculture. Par conséquent, leurs économies sont en difficulté lorsqu’une pandémie ou une catastrophe naturelle affecte ces secteurs. Par exemple, la pandémie de Covid-19 a affecté le commerce dans la plupart des pays en raison des restrictions de voyage.

De même, un pays comme le Honduras a dû faire face à deux ouragans importants en 2019. Son secteur agricole représentait moins de 30% de la main-d’œuvre en 2019, responsable d’environ 12% du produit intérieur brut. Les échanges commerciaux du pays avec les États-Unis représentent environ 41% de l’activité annuelle. Vers la fin de 2020, les recettes de son commerce bilatéral ont dépassé 9 milliards de dollars.

Comment le Bitcoin pourrait aider à résoudre les difficultés économiques

Adopter le Bitcoin pourrait profiter aux pays en développement de plusieurs façons. Certaines de ces nations espèrent que l’acceptation du Bitcoin séduira les investisseurs et attirera davantage de touristes. Le Salvador et le Honduras sont voisins. Par conséquent, ces pays espèrent que l’acceptation du Bitcoin apportera plus d’opportunités commerciales transfrontalières et même sur les marchés internationaux.

Le Bitcoin présente un potentiel important pour le commerce et la sécurité économique. En outre, certaines personnes préfèrent le Bitcoin en raison de ses faibles frais de transaction. Par conséquent, certaines nations en développement espèrent que les faibles coûts attireront et encourageront les investisseurs et les habitants à utiliser la crypto-monnaie.

Les faibles coûts de transaction sont particulièrement bénéfiques pour les pauvres, car ils leur permettent d’éviter les frais supplémentaires facturés par les prestataires de services financiers classiques. Cependant, la mise en œuvre du Bitcoin présente des défis, notamment des obstacles technologiques dans certains endroits. Certains de ces défis peuvent inclure la mise en place de portefeuilles de crypto-monnaies.

Mais si ces nations surmontent les défis technologiques, elles peuvent créer des emplois et des opportunités commerciales. Elles peuvent également diversifier les bases financières de leurs économies. Et cette diversification pourrait renforcer la sécurité à l’avenir si les bases agricoles et commerciales deviennent difficiles ou vacillent.

L’avenir économique

Il se peut que les Bitcoins ne soient pas acceptés dans certains pays. Cela s’explique par le fait que le déploiement et l’adoption du Bitcoin ont lieu dans quelques régions. En outre, certaines personnes sont sceptiques quant aux avantages économiques du Bitcoin, notamment après avoir constaté les difficultés du Salvador quelques semaines après avoir adopté la crypto-monnaie.

Cependant, le Bitcoin aide certaines personnes, même celles des zones rurales, à participer à des activités économiques. En effet, elles peuvent accéder à des capitaux sans trop de difficultés. Elles peuvent également participer au trading des Bitcoins, ce qui peut leur rapporter des bénéfices. En outre, le Bitcoin permet aux traders d’accéder aux marchés et aux économies internationales. Ainsi, le Bitcoin peut aider davantage de personnes à faire du commerce international et à stimuler la croissance économique.

Néanmoins, les pays en développement doivent améliorer leurs infrastructures pour que les habitants des zones rurales puissent accéder à Internet, créer des portefeuilles de crypto-monnaies et accéder aux Bitcoins via les bourses de crypto-monnaies. De cette façon, ces nations peuvent aider leurs citoyens à bénéficier de cette crypto-monnaie.

