Comment les individus évaluent-ils le Bitcoin ?

Satoshi Nakamoto, un groupe ou un individu mystérieux, a créé le Bitcoin en 2009. Cette crypto-monnaie utilise la technologie blockchain pour enregistrer les transactions et créer une base de données ou un grand livre public et distribué. Cette base de données montre toutes les transactions pour toutes les unités Bitcoin tout en prouvant la propriété.

Le Bitcoin diffère de la monnaie conventionnelle ou fiduciaire car aucune banque centrale ne l’émet. Ainsi, aucun gouvernement ne soutient le Bitcoin. Un investisseur peut acheter des Bitcoins sur une plateforme numérique, comme Bitcoin Era, et les transférer dans son portefeuille de crypto-monnaies. De là, il peut utiliser la crypto-monnaie pour payer des services et des biens.

Le Bitcoin n’étant pas une entreprise, son achat diffère d’un investissement en obligations ou en actions. Il n’y a donc pas de formulaire 10-K ou de bilan d’entreprise à examiner. De même, les investisseurs ne disposent pas de performances de fonds qu’ils peuvent comparer ou d’outils conventionnels pour les aider à déterminer la valeur de leur investissement.

Fixation du prix du Bitcoin

Les mêmes forces du marché qui influencent les prix des autres services et biens déterminent le prix du Bitcoin. Par exemple, si le Bitcoin a plus d’acheteurs potentiels, son prix augmentera. Si davantage de personnes souhaitent vendre leurs avoirs en crypto-monnaies, la valeur du Bitcoin diminue. Et cela se produit également dans l’immobilier, sur les marchés boursiers et sur d’autres marchés.

Il convient de noter que l’offre maximale de Bitcoins ne peut pas dépasser 21 millions de pièces. Actuellement, les mineurs ont déjà créé près de 19 millions de pièces. Et ce concept se compare aux actions en circulation sur le marché boursier.

Un ordre est exécuté lorsqu’un ordre d’achat ou de vente ouvert atteint le prix fixé, et la valeur finale de la transaction est la valeur du Bitcoin. Certains outils aident les investisseurs en crypto-monnaies à trouver la valeur actuelle du Bitcoin en ligne. Par exemple, blockchain explorer vous permet d’examiner les transactions en Bitcoin qui ont lieu chaque jour.

Par ailleurs, certains échanges de crypto-monnaies indiquent les prix du Bitcoin. Leurs prix peuvent différer car ils fonctionnent indépendamment d’un marché ouvert, au service de leurs membres. Par conséquent, le marché global peut avoir des prix légèrement différents. Et cela peut être bénéfique car cela vous aide à acheter des Bitcoins sans encourir de frais de réseau, qui dépassent parfois les frais de crypto échange. En outre, certains échanges de crypto ont un spread dans le prix de la crypto, la différence entre les prix d’achat et de vente, ce qui le rend inférieur ou supérieur au prix actuel du marché.

Valorisation du Bitcoin

Les analystes examinent les résultats financiers de l’entreprise, ainsi que les perspectives boursières sur le marché boursier. Ils quantifient les résultats et les notent à l’aide de métriques acceptées par la communauté pour établir la valeur boursière d’une entreprise. Les analystes peuvent ensuite comparer ces métriques aux performances d’autres actions pour obtenir une bonne affaire relative.

Pour déterminer la valeur relative du Bitcoin, les experts doivent le comparer à d’autres crypto-monnaies. Mais il est difficile de comparer la valeur intrinsèque des obligations ou des actions à celle du Bitcoin, car il s’agit d’instruments différents.

La valeur d’un investissement est différente de l’évaluation d’un investissement. La valeur réelle, absolue ou intrinsèque fait référence à une valeur que les experts atteignent en utilisant l’évaluation et l’analyse.

La valeur du Bitcoin

La valeur est subjective ou relative pour un investisseur. Par exemple, le Bitcoin peut répondre aux objectifs et à la tolérance au risque d’un investisseur. L’investisseur peut croire que la crypto-monnaie fournira les rendements qu’il souhaite une fois qu’il aura décidé de la vendre. Dans ce cas, l’investisseur considérera que le Bitcoin a de la valeur. Et cela peut déterminer le prix du marché qu’il sera prêt à payer.

La ligne de fond

Le Bitcoin est sans aucun doute un actif unique et nouveau. C’est pourquoi certaines personnes considèrent que l’avenir du Bitcoin est incertain. Sa valeur a connu de fortes fluctuations, et ses futures réglementations sont inconnues. Bien que la valeur du Bitcoin puisse éventuellement dépasser les 100 000 dollars, elle peut aussi tomber à zéro. Le principal facteur susceptible d’affecter la valeur du Bitcoin est l’action des gouvernements. Par exemple, les organismes de réglementation américains peuvent mettre en œuvre de nouvelles lois qui pourraient limiter le Bitcoin ou l’illégaliser. Parmi les autres facteurs susceptibles d’influencer la valeur du Bitcoin figurent les perspectives des entreprises. Par exemple, les chefs d’entreprise peuvent exprimer leur optimisme à l’égard de cette crypto-monnaie, ce qui favorise son acceptation et l’augmentation de sa valeur.

