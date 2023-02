Accidents domestiques chez les seniors : ce qu’il faut savoir pour limiter les risques

Les accidents de la vie domestique représentent la première cause de mortalité en France, toutes classes d’âges confondues mais ce sont principalement les seniors, devant les enfants, qui sont les plus touchés par ces accidents.

Chaque année, ce sont plus de 20.000 personnes qui décèdent à la suite d’un accident de la vie domestique. Les personnes âgées représentent la plus grande majorité de ces décès. Aujourd’hui, il existe for heureusement des mutuelle senior pas chere qui accompagnent les victimes.

Une chute comme cause principale

Dans la majorité des accidents rencontrés chez les seniors, la chute est la cause la plus fréquente des accidents domestiques. Que ce soit sur des sols glissants, dans les escaliers, en haut d’une échelle ou tout simplement due à des troubles de l’équilibre, la chute est une cause principale de ces accidents mortels.

Des chutes qui peuvent résulter parfois d’un état de fatigue, de prise de médicament, de faiblesse liée à l’âge et d’autres pathologies.

Limiter les risques d’accidents domestiques

Pour limiter ces accidents du quotidien qui font de nombreuses victimes chaque années, il est possible de suivre une liste complète de recommandation mise en place par la SFDRMG (Société Française de Documentation et de Recherche en Médecine Générale).

Il est également recommandé d’aménager les lieux de vies des personnages âgées comme :

Installer un siège dans la douche ou la baignoire, installer une barre de maintien dans la salle de bains ainsi que dans les toilettes. Installer une rampe d’escalier. Il est également recommander d’éclairer suffisamment toutes les pièces, d’équiper les seniors de systèmes de téléassistance, de débrancher tous les appareils électriques non utilisés et d’éviter de se servir de tous les appareils qui fonctionnent au gaz. Autant de petites mesures qui limiteront fortement les accidents domestiques quotidiens auxquels font face de nombreux seniors.

Contenu Sponsorisé