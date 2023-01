CBD : guide complet sur la substance 

Avec l’augmentation de la popularité du CBD, de plus en plus de personnes cherchent à découvrir ses propriétés thérapeutiques et ses avantages supplémentaires. Faut-il prendre des précautions particulières lorsque l’on cherche à atteindre ces bienfaits ? Quels sont les moyens de trouver un produit de qualité ? Cet article explore le monde du CBD et vous propose un guide complet sur leurs potentiels thérapeutiques.

Qu’est-ce que le CBD ?

Le CBD (Cannabidiol) est un cannabinoïde présent dans le cannabis qui ne provoque pas de « high » comme le THC (tétrahydrocannabinol). La plupart des études sur le cannabis se concentrent sur le THC, car c’est celui-ci qui a des propriétés psychotropes, mais il existe plus de 100 autres cannabinoïdes différents, dont le CBD.



Le CBD est extrait directement des plantes de cannabis sativa et peut être filtré pour obtenir une forme purement isolée des composés actifs. Vous pouvez en trouver sur The Greenstore.

Les différentes concentrations de CBD disponibles et comment les utiliser

Les huiles CBD sont disponibles en différentes concentrations. La concentration dépend du type de plante utilisée pour l’extraction. Il existe trois principaux types : full spectrum (spectrum complet), broad spectrum (spectre large) et isolate (isolat). Chacun offre une concentration différente de cannabinoïdes, terpènes et flavonoïdes. Un spectre complet contient tous les cannabinoïdes naturellement présents dans la plante, alors qu’un spectre large n’en contient pas certains, notamment le THC, et un isolat ne contient qu’un seul ingrédient : le CBD pur.

Chaque produit à base de CBD a sa propre dose recommandée indiquée sur l’emballage. Il est important de prendre note de cette information avant de consommer votre produit afin d’être certain que vous obtenez la bonne quantité pour vos besoins personnels. Les produits à base de CBD font habituellement mention du milligramme par portion ou par mL, ce qui signifie que chaque gorgée ou capsule aura la même quantité standardisée pour chaque unité.

Quels sont les produits à base de CBD sur le marché ?

Il existe de nombreux produits à base de CBD sur le marché, notamment :

Huile de CBD (utilisée pour les vaporisateurs, les capsules, les gouttes orales, etc.)

L’huile de CBD est un produit dérivé du chanvre industriel (Cannabis sativa) qui contient du cannabidiol (CBD).

Gélules de CBD

Les gélules de CBD sont des capsules contenant de l’huile de CBD. Elles sont généralement fabriquées en combinant de l’huile de CBD avec un ingrédient de remplissage, comme de la farine de riz ou de la gomme de xanthane, pour créer une capsule facile à avaler. Les gélules de CBD sont une forme populaire de consommation de CBD, car elles sont pratiques à utiliser, faciles à doser et à emporter avec soi.

Crème topique de CBD (utilisée pour soulager les douleurs articulaires et musculaires)

La crème topique de CBD est un produit dérivé de CBD qui est appliqué directement sur la peau. Elle est fabriquée en combinant de l’huile de CBD avec des ingrédients hydratants et nourrissants tels que de la cire d’abeille, de l’huile de noix de coco et des extraits de plantes pour créer une forme topique de CBD.

Baumes à lèvres de CBD

Les baumes à lèvres de CBD sont des produits topiques qui sont utilisés pour hydrater et nourrir les lèvres. Ils sont fabriqués en combinant de l’huile de CBD avec des ingrédients hydratants tels que de la cire d’abeille, de l’huile de noix de coco et des extraits de plantes pour créer une forme topique de CBD.

E-liquides pour cigarette électronique contenant du CBD

Les e-liquides pour cigarette électronique contenant du CBD sont des produits utilisés pour vaporiser du CBD. Ils sont fabriqués en mélangeant de l’huile de CBD avec des ingrédients tels que la glycérine végétale (VG) et le propylène glycol (PG), qui sont des solvants communs utilisés dans les e-liquides pour cigarettes électroniques, pour créer une solution liquide qui peut être vaporisée.

Thé et café infusés au CBD

Le thé et le café infusés au CBD sont des boissons qui ont été mélangées avec de l’huile de CBD ou des extraits de CBD. Ces boissons sont conçues pour offrir les avantages potentiels du CBD tout en apportant une saveur agréable.

Comment choisir une huile CBD de qualité ?

La qualité est très importante lorsqu’il s’agit de choisir une huile CBD. Vous devrez faire attention aux milligrammes (mg) spécifiés sur chaque produit, car ils déterminent la quantité exacte de cannabinoïdes présents dans chaque portion/mL. La plupart des produits informent également sur les ingrédients supplémentaires utilisés pour créer le bonbon, le e-liquide ou autres formes de dosage. Une marque réputée aura recours à des techniques d’extraction propres et naturelles pour extraire les composants actifs tout en minimisant les risques liés aux toxines chimiques.

Lorsque vous recherchez un fournisseur fiable, vérifiez sa certification ISO 9000 ou GMP (Good Manufacturing Practice). Ces normes garantissent que les industriels respectent certaines exigences strictes relatives à la fabrication et à l’analyse des matières premières, ce qui assurera une qualité supérieure du produit final.



Enfin, faites attention à la marque que vous achetez. Vérifiez que celle-ci est connue et reconnue pour ses produits de qualité supérieure.

Quels sont les bienfaits du CBD ?

Au nombre de toutes les choses à savoir sur le cannabidiol , ses bienfaits occupent une place de prédilection.

Les propriétés thérapeutiques du CBD

Lorsqu’un consommateur absorbe du CBD, il interagit avec les récepteurs impliqués dans le système endocannabinoïde humain. Ces récepteurs fonctionnent en contrôlant divers processus corporels tels que l’appétit, l’humeur, le sommeil et la sensation de douleur. On pense que les cannabinoïdes peuvent aider à réguler ces processus en agissant comme des « clés » qui s’insèrent dans les serrures du corps humain.

Le CBD est souvent utilisé pour soulager la douleur, l’anxiété et la dépression. Il a également été montré qu’il offre une protection contre l’inflammation et les maladies cardiovasculaires.



Bien que le CBD soit considéré comme moins addictif que ses homologues psychotropes tels que le THC, il est toujours conseillé de consommer le produit conformément aux instructions sur l’emballage ou indiquées par un professionnel de la santé afin d’obtenir les meilleurs résultats.

Interactions entre le CBD et le corps humain

Le CBD interagit avec notre système endocannabinoïde et peut donc influencer certains médicaments. Il existe un certain nombre d’effets secondaires possibles associés à la prise de produits à base de CBD, y compris des nausées, des vertiges, une baisse de la pression artérielle et une somnolence excessive.

Les effets secondaires varient selon la concentration du produit et selon chaque individu. Avant d’utiliser un produit à base de CBD, il est donc important de parler à votre médecin pour savoir si vous êtes allergique ou intolérant au CBD ou si vous prenez actuellement des médicaments qui pourraient interagir avec celui-ci.

Le cannabidiol est-il légal en France ?

En France, le cannabidiol (CBD) est considéré comme un produit légal s’il respecte certaines conditions. Selon les règles en vigueur en France, le CBD ne doit pas contenir plus de 0,2 % de THC (tétrahydrocannabinol) pour être considéré comme légal. Les produits à base de CBD qui respectent cette limite de THC peuvent être vendus et utilisés librement en France.

Il est important de noter que la législation sur les produits à base de CBD peut varier d’un pays à l’autre et il est donc important de vérifier les lois locales avant d’acheter ou d’utiliser des produits à base de CBD. Il est aussi recommandé de s’informer auprès des autorités compétentes pour vérifier la légalité des produits CBD avant d’en acheter ou d’en consommer.

