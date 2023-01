L’IM Academy poursuit son action en Europe et organise l’événement IM Beyond Zurich

IM Academy, une plateforme d’éducation en ligne qui offre des ressources pour étudier les marchés financiers et l’e-commerce, poursuit son ambition d’atteindre un public européen. L’Académie, fondée en 2013 à New York, s’est depuis développée pour atteindre des milliers d’étudiants et propose ses services en plusieurs langues. En 2022, elle a donné la priorité à la mise en relation avec des personnes de toute l’Europe intéressées par sa plateforme éducative unique.

Le dernier exemple en date de cet effort a été l’événement IM Beyond Zurich de l’IM Academy. Cet événement s’est déroulé du 1er au 4 octobre au Hallenstadion. Il a rassemblé un grand nombre d’étudiants de l’IM Academy, de dirigeants et de propriétaires d’entreprises indépendantes et comprenait des discours éducatifs et motivants de plusieurs membres du niveau Chairman de l’Academy, ainsi que du PDG de l’IM Mastery Academy, Christopher Terry, et du directeur financier, Isis Terry, les cofondateurs de l’Academy.

Avec son dernier événement européen, l’IM Academy se focalise encore sur les marchés européens, Christopher Terry ayant récemment bouclé une tournée de conférences en Europe qui lui a valu faire des apparitions sur tout le continent. En outre, IM Academy a organisé un événement IM Beyond à Barcelone, en Espagne, au début de l’année 2022, et prévoit d’organiser un autre événement à Rotterdam, aux Pays-Bas, en mars 2023.

Pour Christopher Terry, l’IM Academy vise à pourvoir une formation au profit de toute personne intéressée par l’apprentissage en ligne, ce qui implique de franchir les frontières nationales et d’entrer en contact avec des étudiants du monde entier.

« Après avoir voyagé dans plus de 12 pays au cours de cette récente tournée européenne, il m’est apparu que 90 à 95 % des gens dans ce monde sont encore programmés d’une certaine manière », a déclaré Christopher Terry dans un récent message sur Facebook à l’issue de sa tournée européenne. « Cependant, en tant qu’êtres créatifs, nous avons le choix. Nous pouvons choisir les pensées à penser, les affirmations à dire et les actions à entreprendre. Nous pouvons choisir si nous voulons ou non reprogrammer notre esprit. Ce n’est peut-être pas facile, mais le développement que vous pouvez ressentir peut faire toute la différence. »

Message de l’IM Academy

Les commentaires de Christopher Terry à l’issue de sa tournée européenne s’inscrivent dans la philosophie plus générale de l’IM Academy, qui consiste à encourager le dialogue positif et le travail. L’Académie a été fondée pour fournir des ressources éducatives en ligne accessibles à toute personne disposant d’une connexion Internet, brisant ainsi les barrières à l’apprentissage et offrant aux étudiants la possibilité de prendre leur éducation en main.

L’idée est d’encourager la poursuite indépendante de la connaissance des marchés financiers et de l’e-commerce sur la base d’un matériel pédagogique solide. Comme Christopher Terry l’a expliqué dans un autre post récent, ce processus implique un état d’esprit d’auto-motivation et de persévérance.

« Il est temps de penser par nous-mêmes. Il est temps de commencer à créer à nouveau. Si l’ancienne méthode ne fonctionne pas, vous devez créer une nouvelle réalité pour vous-même. Une fois que vous avez défini cette nouvelle réalité, entamez le renforcement des voies neuronales de votre esprit par la répétition. Parlez, affirmez et visualisez votre nouvelle réalité de manière continue. »

Pour les étudiants ayant cet état d’esprit vis-à-vis de l’éducation, IM Academy propose des académies en ligne sur une variété de sujets, notamment FRX Academy pour le marché des changes (forex), DCX Academy pour les monnaies numériques, ECX Academy pour l’e-commerce, TBX Academy pour les stratégies de scalping basées sur le temps et SFX Academy pour les actions et les contrats à terme.

Les étudiants de l’IM Academy étudient ces sujets à l’aide de vidéos, de lectures et de discussions en direct avec les formateurs de l’IM Academy lors de sessions GoLive en ligne.

Éducation sans frontières

Un thème clé abordé tout au long de l’événement de Zurich était l’objectif de l’Académie de rendre l’éducation plus accessible en mettant l’accent sur un format en ligne.

En accord avec cet objectif, plusieurs des dernières ressources en ligne de l’Académie ont été discutées, notamment IMPulse, un scanner propriétaire qui analyse la direction et le momentum des marchés financiers et distille plusieurs facteurs en une seule flèche que les étudiants peuvent utiliser pour orienter leur étude des changements du marché dans le temps.

La SFX Academy, récemment lancée, a également été abordée. Cette académie est conçue pour fournir une compréhension fondamentale du marché des actions et des contrats à terme, ainsi que pour initier les étudiants à des stratégies d’engagement du marché plus complexes telles que le retracement de Fibonacci, qui utilise des ratios dérivés de modèles pour analyser les graphiques et suivre les points de pivot dans l’activité du marché.

Dans le cadre de ses efforts pour entrer en contact avec de nouveaux membres en Europe et ailleurs, l’IM Academy s’efforce continuellement d’offrir de nouvelles ressources et de nouvelles opportunités d’adhésion. En plus de TBX et SFX, l’Académie a également lancé TLX, ses services d’adhésion liés au voyage et au style de vie, en 2022, et à IM Beyond Zurich, IM Academy a annoncé une nouvelle offre d’adhésion, IMpowered Bundle, conçue pour fournir aux étudiants une approche plus gérable et flexible pour étudier dans plusieurs académies.

Remarque : l’IM Academy est une plateforme d’apprentissage en ligne et ne fournit pas de conseils en matière d’investissement, de services financiers ou d’accès à des courtiers ou à des plateformes de négociation en direct.

Contenu Sponsorisé