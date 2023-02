Comment bien sélectionner son assurance obsèques : les critères à prendre en compte

Lorsqu’on parle d’assurance obsèques, il est important de bien choisir son contrat afin de s’assurer que les formalités et le coût des obsèques seront pris en charge de manière efficace et rapide (choisir une assurance renommée). Dans cet article, nous vous proposons de découvrir les différents types de contrats obsèques disponibles et les critères à prendre en compte pour faire le meilleur choix.

Définition de l’assurance obsèques

L’assurance obsèques est un contrat d’assurance qui permet de couvrir les frais liés aux obsèques de l’assuré. Elle peut être souscrite par une personne souhaitant organiser et financer ses propres obsèques (par le biais d’un contrat en prestations), ou encore par une personne souhaitant simplement soulager ses proches du coût lié à ses obsèques (par le biais d’un contrat en capital).

En général, un contrat obsèques prend en charge les frais de transport du défunt, de mise en bière, de funérailles et de cérémonie, ainsi que l’achat ou la location d’un monument funéraire. Selon les garanties et les modalités prévues dans le contrat, elle peut également couvrir d’autres frais liés aux obsèques tels que l’achat de fleurs, l’organisation d’un repas de condoléances, etc.

Pourquoi souscrire une assurance obsèques ?

Il y a plusieurs bonnes raisons de souscrire une assurance obsèques :

Organiser et financer ses propres obsèques : souscrire une assurance obsèques permet de définir et de planifier ses propres obsèques selon ses souhaits, en toute tranquillité d’esprit. Cela peut éviter à vos proches de devoir prendre des décisions difficiles en cas de décès, et leur épargner le coût des obsèques qui peut être important. Soulager ses proches des formalités et du coût des obsèques : en souscrivant une assurance obsèques, vous pouvez également soulager vos proches des formalités et du coût lié à vos obsèques. Cela peut être particulièrement utile si vous vivez seul ou si vous n’avez pas de famille proche pour s’occuper de vos obsèques. Protéger ses proches financièrement : enfin, souscrire une assurance obsèques peut être un moyen de protéger vos proches financièrement en cas de décès. Si vous êtes seul et que vous n’avez pas de ressources suffisantes pour couvrir le coût de vos obsèques, votre assurance obsèques peut aider vos proches à faire face à ces frais.

Il est important de noter que « souscrire une assurance obsèques n’est pas obligatoire et que chacun doit déterminer s’il souhaite en souscrire une en fonction de ses propres besoins et de sa situation financière » explique Funéraire Info.

Quels sont les différents types de contrats obsèques ?

Il existe plusieurs types de contrats obsèques : assurances obsèques en capital et le contrat obsèques en prestations, ils sont souvent appelés contrat de prévoyance obsèques. Chaque type de contrat présente des caractéristiques et des garanties propres, il est donc important de bien les comparer pour trouver celui qui convient le mieux à ses besoins.

Le contrat obsèques en capital

Le contrat obsèques en capital est un type de contrat d’assurance obsèques qui permet de verser un capital à vos proches en cas de décès, qui sera utilisé pour couvrir les frais des obsèques. Ce type de contrat est souvent souscrit pour soulager ses proches du coût lié aux obsèques, mais il ne peut être utilisé pour organiser et financer ses propres obsèques selon ses souhaits (voir contrat en prestations).

Le montant du capital versé dépend de la somme que vous avez souscrite lors de la souscription du contrat. Il est généralement déterminé en fonction de vos besoins et de vos souhaits en matière d’obsèques. Le capital est versé à vos proches immédiatement en cas de décès.

Le contrat obsèques en prestations

Le contrat obsèques en prestations est un type de contrat d’assurance obsèques qui permet de couvrir les frais liés aux obsèques de l’assuré mais aussi de l’organisation. Il peut donc être souscrit pour organiser et financer ses propres obsèques.

Le contrat obsèques en prestations prend en charge les frais liés aux obsèques tels que le transport du défunt, la mise en bière, les funérailles et la cérémonie, ainsi que l’achat ou la location d’un monument funéraire par exemple.

Selon les garanties et les modalités prévues dans le contrat, il peut également couvrir d’autres frais liés aux obsèques tels que l’achat de fleurs, le rapatriement du corps, la garde d’animal de compagnie, l’organisation d’un repas de condoléances, la prise en charge de la cérémonie laïque ou religieuse etc.

Le coût des prestations couvertes par le contrat est généralement fixé à l’avance et dépend de la somme que vous avez souscrite lors de la souscription du contrat. Il est donc important de bien comparer les différentes offres de contrats obsèques en prestations afin de trouver celle qui convient le mieux à vos besoins et à votre budget.

Assurance obsèques : quels avantages ?

Voici quelques avantages liés à la souscription d’une assurance obsèques :

Organiser et financer ses propres obsèques : souscrire une assurance obsèques permet de définir et de planifier ses propres obsèques selon ses souhaits, en toute tranquillité d’esprit. Cela peut éviter à vos proches de devoir prendre des décisions difficiles en cas de décès, et leur épargner le coût des obsèques qui peut être important.

souscrire une assurance obsèques permet de définir et de planifier ses propres obsèques selon ses souhaits, en toute tranquillité d’esprit. Cela peut éviter à vos proches de devoir prendre des décisions difficiles en cas de décès, et leur épargner le coût des obsèques qui peut être important. Soulager ses proches des formalités et du coût des obsèques : en souscrivant une assurance obsèques, vous pouvez également soulager vos proches des formalités et du coût lié à vos obsèques. Cela peut être particulièrement utile si vous vivez seul ou si vous n’avez pas de famille proche pour s’occuper de vos obsèques.

en souscrivant une assurance obsèques, vous pouvez également soulager vos proches des formalités et du coût lié à vos obsèques. Cela peut être particulièrement utile si vous vivez seul ou si vous n’avez pas de famille proche pour s’occuper de vos obsèques. Protéger ses proches financièrement : enfin, souscrire une assurance obsèques peut être un moyen de protéger vos proches financièrement en cas de décès. Si vous êtes seul et que vous n’avez pas de ressources suffisantes pour couvrir le coût de vos obsèques, votre assurance obsèques peut aider vos proches à faire face à ces frais.

Assurance obsèques : quels inconvénients possibles ?

Voici quelques inconvénients potentiels liés à la souscription d’une assurance obsèques :