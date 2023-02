Hogwarts Legacy s’offre une nouvelle bande annonce somptueuse avant son lancement

Alors que le jeu sortira le 10 février prochain sur PS5, Xbox Series XIS et PC, Hogwarts Legacy s’illustre via une toute nouvelle bande annonce de lancement.

Fans de jeux vidéos et d’Harry Potter, dans quelques jours, le jeu tant attendu, Hogwarts Legacy sortira sur les consoles nouvelles générations et PC. Et histoire de faire patienter les joueurs, Warner Bross Games vient de dévoiler une toute nouvelle bande annonce qui s’annonce très prometteuse sur ce nouveau titre très attendu !

Hogwarts Legacy, la toute dernière bande annonce !

Dans ce nouveau trailer d’un peu plus de 2 minutes, on peut-y découvrir de nouvelles zones à explorer, plus belles que les autres mais aussi de terribles créatures auxquelles nous devrons faire face. Le jeu qui a été dévoilé il y a quelques jours à la presse, s’annonce grandiose et très riche en contenu.

Reste donc plus qu’à patienter jusqu’au 10 février 2023 pour pouvoir ainsi mettre la main sur ce nouveau titre très attendu. Les joueurs de PS4 et Xbox One devront quant à eux patienter jusqu’au 4 avril 2023 pour se procurer le jeu et le 25 avril 2023 pour les joueurs de Nintendo Switch.